Fedez e Giulia: il bacio al mare che conferma l’amore

Fedez e Giulia Honegger pizzicati in Sardegna, tra baci e carezze. Le foto che non lasciano dubbi e confermano il vero amore del rapper

IPA Fedez

Altro che Clara, il nuovo amore di Fedez ha un volto e un nome precisi, e le foto pubblicate da Chi non lasciano più alcun dubbio: è Giulia Honegger, classe 1990, imprenditrice nel settore della moda. Ovviamente bionda e bellissima.

Il rapper e la 35enne milanese sono stati pizzicati da Chi in Sardegna, dove Fedez affitta ogni estate una villa, in atteggiamenti inequivocabili. Si legge sul settimanale: “Si chiama Giulia l’estate di Fedez. Giulia Honegger. Li abbiamo visti la scorsa settimana a Milano e a Marina di Pietrasanta, li rivediamo in Sardegna. Alloggiano nella villa che Fedez prende in affitto ogni estate. Con loro ci sono l’assistente del rapper e il suo cane. E alcuni amici che li vanno a trovare. Fedez e Giulia, nelle foto che vi mostriamo, hanno preso un gommone e sono andati sull’isola di Mortorio, che fa parte dell’arcipelago della Maddalena. E lì hanno fatto il bagno e si sono lasciati andare alla tenerezza”.

Chi è Giulia Honegger, nuovo amore di Fedez

Giulia è nata a Milano nel 1990. Nel 2018 inizia il Centro Studi Liguria, a Milano e frequenta il Collegio San Carlo. Insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis, con cui è cresciuta insieme a Milano, ha fondato il marchio Ayme, brand di moda che, come si legge sul sito ufficiale, fonde “la visione minimalista e raffinata di Lucrezia” con quella “audace e intraprendente di Giulia”.