Le serie tv da non perdere a novembre 2024

L’autunno è sempre una stagione ricca di nuove uscite televisive, e novembre 2024 non fa eccezione. Tra ritorni attesissimi e produzioni originali, le piattaforme di streaming ci regalano titoli imperdibili da poterci godere comodamente sul divano.

Dall’azione, alle storie familiari, passando per l’horror e la fantascienza, ecco le serie TV che, secondo noi, non possono mancare nella tua lista di novembre.

Le serie tv imperdibili a novembre 2024

“Citadel: Honey Bunny”, 7 novembre

Se vi piacciono le storie di spionaggio e vi siete affezionati al personaggio di Matilda De Angelis in Citadel: Diana, non potete perdervi Citadel: Honey Bunny. Uno spin-off ambientato negli anni ’90 in India che regala un nuovo capitolo all’universo Citadel.

Su Prime Video a partire dal 7 novembre ritroveremo ancora moltissima azione e spionaggio seguendo la storia dello stuntman Bunny, interpretato da Varun Dhawan, e dell’attrice in Honey. I due dovranno affrontare una serie di prove di spionaggio che metteranno a prova le loro vite, pronti a fare i conti con rischio e tradimenti.

“L’amica geniale 4”, dall’11 novembre

Il viaggio tra le strade di Napoli continua con la quarta stagione de L’amica geniale, la serie TV basata sulla celebre saga scritta da Elena Ferrante. In questa stagione, che sarà disponibile a partire dall’11 novembre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, ritroveremo la complessa e tormentata amicizia tra Elena e Lila, interpretate da Alba Rohrwacher e Irene Maiorino.

Le due protagoniste, ormai adulte, continuano a confrontarsi con dinamiche che le vedranno affrontare nuovi drammi, sfide personali e riflessioni profonde sulla crescita, l’identità e il cambiamento. In questa nuova fase, che ci accompagnerà con due episodi a serata per un totale di 10 puntate, l’intensità emotiva tra Elena e Lila continua a crescere, regalandoci momenti di pura empatia e riflessione.

“Grotesquerie”, 13 novembre

A partire dal 13 novembre, Disney+ apre le porte al brivido con Grotesquerie. La serie, prodotta da Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken, è un dramma horror che promette di far rabbrividire gli spettatori grazie a una trama densa e oscura.

La detective Lois Tryon, interpretata da Niecy Nash, è impegnata a indagare su una serie di crimini avvenuti all’interno della sua comunità. Nel corso delle indagini verrà aiutata da Megan, una suora e giornalista del Catholic Guardian, interpretata da Micaela Diamond.

Le due donne si ritroveranno intrappolate in una rete sinistra che solleverà una serie di inquietanti domande. Con il suo tocco inconfondibile, Murphy ci porta in un mondo inquietante e gotico che non risparmia sorprese, e nel cast figura anche Travis Kelce, il chiacchieratissimo fidanzato di Taylor Swift.

“Dune: Prophecy”, 18 novembre

Gli appassionati di fantascienza saranno entusiasti del ritorno dell’universo di Dune con Dune: Prophecy. Prevista per il 18 novembre su Sky e Now e liberamente ispirata al romanzo Sisterhood of Dune, la serie è ambientata diecimila anni prima delle vicende che vedono protagonista Timothée Chalamet.

La storia si concentra sulle due sorelle Harkonnen che, combattendo le forze che minacciano il futuro dell’umanità, fondano la setta che diventerà nota come Bene Gesserit. Con scenari mozzafiato e una trama avvincente, Dune: Prophecy si candida a essere una delle serie più attese del mese. Nel cast troveremo, tra gli altri, Emily Watson e Olivia Williams.

“Senna”, 29 novembre

Chiude il mese un appuntamento imperdibile per gli amanti della Formula 1 e delle biografie. Il 29 novembre Netflix lancerà Senna, una miniserie in sei episodi dedicata ad Ayrton Senna, il leggendario pilota. La serie esplorerà la vita professionale e personale del campione, rivelando anche le sue sfide più intime.

Dall’inizio della carriera automobilistica al trasferimento in Inghilterra, fino al tragico incidente di Imola durante il Gran Premio di San Marino, Senna ha tutte le carte in regola per omaggiare un vero campione, raccontando con sensibilità la vita di una delle icone sportive più amate di sempre.