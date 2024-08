L’amica geniale 4, trailer, trama e cast della nuova stagione

Fonte: IPA "L'amica geniale 4", Alba Rohrwacher e Irene Maiorino sul set

Grande attesa ed entusiasmo per l’arrivo della quarta stagione de L’amica geniale, la serie tv che ripercorre la crescita di Elena e Lila nel corso della loro vita e adattata dagli incredibili romanzi di Elena Ferrante. Il quarto capitolo della serie, che verrà trasmesso prima negli Stati Uniti, porta con sé grandi novità nel cast e un proseguo della trama davvero interessante. Ecco cosa sappiamo.

“L’amica geniale 4”, trama e trailer

Una saga letteraria, L’amica geniale di Elena Ferrante, capace di entrare negli occhi e nel cuore di tantissimi fan nazionali e internazionali. Piazzata al primo posto nella classifica dei 100 migliori libri del XXI secolo del New York Times, la storia scritta da Elena Ferrante ha coinvolto tutti grazie alla sua trama intrisa di tematiche sociali importanti sviscerata dalla sapiente scrittura della sua autrice.

Di successo è anche la serie tv che segue la vita di Elena Greco e della sua migliore amica Lila Cerullo in un viaggio che racconta sfide e crescita di due ragazze che diventano adulte negli anni ’80.

La quarta stagione in arrivo in autunno, con i suoi 10 episodi e un teaser che mostra alcuni piccoli momenti di quello che potremo gustarci, si concentrerà proprio sulla vita adulta delle due protagoniste.

Tratta da Storia della bambina perduta, la trama del nuovo capitolo vedrà le due donne, ormai adulte, ritrovarsi nella loro Napoli dopo una serie di eventi che hanno in qualche modo cambiato la loro vita. Elena, dopo essere andata via dalla sua città natale ed essere diventata una scrittrice, in seguito a una serie di difficoltà legate alla sua famiglia decide di tornare a Napoli per inseguire Nino.

Lila è invece sempre rimasta a Napoli: con una carriera da imprenditrice informatica e il rispetto del suo rione, pare aver mantenuto i contatti con la vita di un tempo. Il riavvicinamento delle due, però, le porterà a dover affrontare nuove prove scoprendo le dinamiche di un’amicizia ormai diventata adulta.

“L’amica geniale 4”, il cast della stagione

Con l’arrivo dell’età più adulta, era impossibile non immaginare grandi novità all’interno del cast. Ne L’amica geniale 4, infatti, vedremo due nuove interpreti nei panni di Elena e Lila: Alba Rohrwacher, già voce narrante delle prime tre stagioni, sarà Elena, mentre Irene Maiorino prenderà i panni di Lila.

Nei vari cambi introdotti nel cast, degno di nota è anche quello legato al controverso personaggio di Nino Sarratore, che in questo quarto appuntamento sarà interpretato da Fabrizio Gifuni.

“Fabrizio è davvero coraggioso, perché essere Nino Sarratore nella quarta stagione, dopo che sappiamo quanto sia odiato da tutti, è una vera sfida” ha raccontato Saverio Costanzo, l’ideatore della serie. “Si capisce, attraverso Fabrizio, cosa significhi per un uomo non riuscire a essere quello che tutti si aspettano che sia”.

“L’amica geniale 4”, quando esce

Questa quarta stagione de L’amica geniale premierà il pubblico statunitense, che potrà vederla in anteprima su HBO e in streaming su Max il 9 settembre 2024. I fan italiani dovranno invece aspettare un po’ di più: secondo i palinsesti, la serie verrà infatti trasmessa in Italia a partire dall’11 novembre su Rai 1.