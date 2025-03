Fonte: Getty Images Sofia Viscardi

Fiocco rosa per Sofia Viscardi. La nota youtuber, scrittrice e content creator è diventata mamma per la prima volta. A Roma è nata la sua piccola Lila, frutto dell’amore che da svariato tempo la lega a Tommaso, un ragazzo del tutto estraneo al mondo dei social, settore dove invece Sofia è diventata molto popolare durante l’adolescenza.

Sofia Viscardi ha annunciato la nascita della sua primogenita su Instagram: “Benvenuta al mondo Lila, amore nostro”. In una story ha poi condiviso i piedini della neonata con tanto di commento: “Indescrivibile”, ha assicurato. Una gioia travolgente dunque per uno dei volti più amati dalla Gen Z, che aveva annunciato la gravidanza solo lo scorso dicembre.

La piccola è nata il 17 marzo ma l’annuncio è arrivato qualche giorno dopo, il 19, in occasione della Festa del papà, la prima per Tommaso che nonostante il suo legame con la Viscardi ha sempre preferito tenersi lontano dai riflettori.

Dolcissimo anche il post di Mario Viscardi, il padre di Sofia, che ha condiviso sul suo profilo uno scatto in cui tiene in braccio la sua nipotina: “Da Sofia e Tommaso l’altro ieri a Roma è nata Lila e automaticamente sono diventato felice e nonno Mario”, ha rivelato.

La Viscardi aveva già condiviso con i suoi follower il nome della piccola, un nome decisamente originale e fuori dal comune che però i lettori de L’Amica Geniale conoscono bene.

Non è chiaro se anche Sofia Viscardi sia una fan di Elena Ferrante ma quel che è certo è che ha ben pensato di chiamare la figlia Lila, come l’amata protagonista della quadrilogia. In quel caso Lila era il diminutivo di Raffaella mentre Sofia ha scelto di chiamare la sua piccina proprio così. Un nome che affonda le sue radici nell’antico sanscrito, lingua che da millenni è alla base della cultura indiana.

Lila significa “gioco” o “divertimento”. Nella mitologia indù è un termine usato per descrivere la natura giocosa e maliziosa del divino. Significa la danza creativa e armoniosa dell’universo ed evidenzia l’importanza dell’equilibrio e della gioia nella vita. Questo significato culturale impregna il nome Lila di una dimensione spirituale e filosofica, rendendolo un nome profondamente significativo e simbolico.

La carriera e la vita privata di Sofia Viscardi

Nata e cresciuta a Milano, Sofia Viscardi è stata una delle prime figure di riferimento nel panorama dei creator italiani. Dal 2014, anno in cui ha iniziato a pubblicare video dalla sua cameretta con una piccola videocamera, il suo canale YouTube è stato un punto di incontro per migliaia di adolescenti.

A conquistare il il tono leggero e allo stesso tempo profondo con cui Sofia affrontava temi molto sentiti dai suoi coetanei, come le amicizie, l’ansia per la scuola e il desiderio di sentirsi accettati. Questo approccio autentico l’ha resa un modello per molti adolescenti, che si sono sentiti compresi e meno soli.

Crescendo Sofia ha ampliato i suoi orizzonti oltre il ruolo di youtuber: ha scritto il libro Succede (da cui è stato tratto un film dopo il boom di vendite) ed è diventata una talentuosa podcaster e intervistatrice. Da qualche tempo è felice con Tommaso, conosciuto dopo la rottura con Francesco Sole, altro youtuber molto conosciuto nonché ex conduttore di Tu si que vales.