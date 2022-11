Chi è Irene Maiorino, la bellissima attrice che (forse) sarà Lila ne “L’Amica Geniale 4”

Abbiamo lasciato Gaia Girace e Margherita Mazzucco nei panni di Lila e di Lenù nella terza stagione de L’Amica Geniale, e siamo pronte per dare il benvenuto nel cast a Irene Maiorino e Alba Rohrwacher. Una gaffe, in realtà, ha anticipato il volto di Lila nella quarta stagione di una delle serie televisive più seguite degli ultimi anni, che ha segnato il successo del libro di Elena Ferrante anche in America. Ma chi è l’attrice – bellissima e talentuosa, dobbiamo dirlo – che vestirà i panni di Lila? Scopriamo tutto su Irene Maiorino.

Chi è Irene Maiorino, la futura Lila in L’Amica Geniale

Prima di tutto: la notizia non è stata confermata né possiamo considerarla ufficiale. Tuttavia, l’indiscrezione è ormai ovunque: stiamo parlando della presenza di Irene Maiorino sul set de L’Amica Geniale. Il suo nome non solo non è nuovo per la carriera e i successi ottenuti, ma anche perché era tra i più apprezzati dai fan per la parte di Lila. Attrice napoletana di grande bellezza, ha partecipato ad alcune delle produzioni più importanti del cinema e della televisione.

Irene Maiorino è nata a Napoli il 6 settembre 1985: ad oggi, è una delle presenze più attive nel cinema, nel teatro e nella televisione. Il suo amore per la recitazione si è consolidato abbastanza “presto”: proprio negli anni del liceo ha iniziato a seguire un corso, e successivamente si è dedicata a diversi workshop teatrali fino alla laurea conseguita al Dams.

Irene Maiorino: gli inizi e la carriera

Sono tanti i successi che ha collezionato durante la sua carriera, ma non solo. Perché la sua filmografia è ricchissima: ha recitato nei panni di Alessandra Mussolini in 1994, i fan della fiction la ricorderanno in I Bastardi di Pizzo Falcone, è stata presente nella serie di successo Il Commissario Ricciardi, e ha anche preso parte a una delle serie più seguite negli ultimi tempi, ovvero Gomorra 2.

Non è un’attrice alle prime armi, ma un talento: oltre ad avere collaborato in Italia con diverse compagnie teatrali, è anche attiva in Francia. Tra i suoi lavori più recenti, è impossibile non menzionare Le ragazze non piangono e I racconti della domenica. Il ruolo di Lila ne L’Amica Geniale contribuirà ad accrescere la sua popolarità anche all’estero, dove la serie è molto amata, così come l’autrice dei libri, Elena Ferrante.

Le curiosità

“Irene nasce una mattina di Settembre, a Napoli. I tratti somatici e il suo carattere sono la sintesi perfetta tra le origini napoletane del nonno paterno e quelle francesi della nonna materna. Ama guidare, il mare di inverno e ascoltare musica dalle alte distanze“. A raccontarci qualcosa di più su di lei è l’attrice stessa sul suo sito ufficiale.

L’attrice è molto attiva su Instagram, dove condivide spesso scatti della sua quotidianità, dei set fotografici cui prende parte e del suo lavoro. La sua presenza ne L’Amica Geniale è stata “confermata” (per errore?) dall’azienda Rocchetti, che è specializzata nella realizzazione di parrucche, dopo aver pubblicato un post su Instagram, in seguito rimosso. Colpisce di certo la sua bellezza, ma anche la somiglianza con l’ex attrice di Lila, Gaia Girace: quando si dice “azzeccare il cast“…