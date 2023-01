“L’amica geniale 4”, le prime foto dal set. E spunta un nome importante

Fonte: IPA Margherita Mazzucco e Gaia Girace

Dopo tanta attesa i fan sono stati finalmente ripagati: L’amica geniale tornerà presto in onda con la quarta e ultima stagione, basata sul quarto romanzo della serie – dal titolo La bambina oscura – di Elena Ferrante. A suggerirlo la casa di produzione della fiction targata Rai e HBO, Fandango, che sui suoi account social ha pubblicato la prima foto dal set, anticipando anche chi interpreterà uno dei personaggi più importanti, ovvero Nino Sarratore.

L’amica geniale 4, svelati i protagonisti

Nel finale della terza stagione de L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta – avevamo lasciato la giovane donna Lenù davanti allo specchio (interpretata da Margherita Mazzucco), per accorgerci del passare del tempo e dell’avanzare della storia con la sua trasformazione in donna matura, con l’avvento di Alba Rohrwacher.

Una scoperta che per i fan non era certo stata sconvolgente – visto che l’attrice è stata la voce narrante fin dal primo episodio – e che apriva finalmente le porte all’ultimo capitolo della storia di Elena Greco e Lila Cerullo, le due protagoniste.

Per la quarta stagione il pubblico si ritroverà di fronte un cast totalmente rinnovato, dato che i personaggi saranno ormai adulti e in preda con le sfide di una vita complicata. Se Alba Rohrwacher interpreterà il ruolo di Elena Greco (Lenù), a vestire i panni di Lila Cerullo sarà Irene Maiorino, come suggerivano i rumors ormai da mesi.

L’ufficialità infatti non era ancora arrivata, ma è stata proprio la casa di produzione della serie a confermare le indiscrezioni sulla Maiorino, attrice data quasi per certa data la somiglianza impressionante con Gaia Girace, che ha interpretato Lila per le tre stagioni.

Con il post social di Fandango i fan però hanno scoperto anche chi porterà sullo schermo la versione adulta di Nino Sarratore, personaggio amato e allo stesso tempo odiato da tutti i fan della serie. Si tratta di un nome importante del panorama cinematografico italiano, ovvero Fabrizio Gifuni, attore che il pubblico ha avuto modo di apprezzare nel film Esterno notte di Marco Bellocchio.

L’amica geniale 4, cosa sappiamo e quando andrà in onda

Al momento le riprese della quarta stagione de L’amica geniale sono ancora in corso: è probabile che l’ultimo capitolo della storia di Lila e Lenù, basato sul romanzo di Elena Ferrante Storia della bambina perduta, possa andare in onda su Rai 1 all’inizio del 2024.

La storia riprenderà da dove si era interrotta, con Lenù che lascia Napoli per intraprendere il suo percorso di scrittrice di successo, nel frattempo sposata (e separata) e madre di due figlie. E che tornerà lì, al Rione, dove la sua storia era iniziata, incinta di Nino e alla ricerca di una felicità con il suo primo amore.

Dall’altro lato c’è Lila, che invece è rimasta a Napoli e che combatte contro le infiltrazioni criminali nel Rione, impegnandosi ogni giorno nella sua attività da imprenditrice informatica. Nonostante le due amiche riallaccino un rapporto – con grande difficoltà – un grave dramma sconvolgerà le loro vite, rimettendo tutto in discussione. Tutto fino alla misteriosa scomparsa di Lila, da dove prende le mosse la storia.