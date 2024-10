Da Citadel: Diana a Lidia Poët, ottobre è il mese di Matilda De Angelis

Fonte: Getty Images Matilda De Angelis, 10 look dall’eleganza pop che hanno fatto la storia

Una bellezza disarmante e un talento versatile sono gli ingredienti che rendono Matilda De Angelis una delle attrici più amate e richieste del momento.

L’attrice bolognese, dopo aver lavorato in diverse produzioni cinematografiche, è entrata nel mondo della serialità ottenendo grande successo e brillando più che mai a ottobre 2024, mese che segna il suo ritorno sulle piattaforme con due produzioni attesissime: Citadel: Diana e la seconda stagione de La legge di Lidia Poët.

Matilda De Angelis: una star camaleontica

Per presentare Matilda De Angelis non servono parole: classe 1995, ha esordito nel mondo del cinema nel 2016 con il film Veloce come il vento e, da quel momento, la sua carriera è stata in costante ascesa grazie a ruoli di grande spessore in film italiani firmati da registi come Sydney Sibilia e Sergio Castellitto.

Bellissima e di talento, Matilda ha conquistato anche il pubblico internazionale grazie alla sua partecipazione alla miniserie HBO The Undoing, accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant.

La sua carriera è costellata di ruoli complessi e sfaccettati, che mettono in evidenza non solo il suo amore per la recitazione, ma anche la sua capacità di adattarsi a storie diverse, dal dramma alla commedia, dalle produzioni italiane a quelle internazionali. Ed è proprio nell’ottobre 2024 che Matilda si distingue ancora una volta, grazie a due progetti imperdibili che sottolineano la sua incredibile versatilità.

“Citadel: Diana”, Matilda è un’intrigante spia

Anno 2030. L’Europa è in un momento di grande crisi, scenario perfetto per Citadel: Diana, il nuovo spin-off della serie madre Citadel, prodotto da Prime Video e parte dell’universo creato dai fratelli Russo.

Matilda De Angelis interpreta Diana Cavalleri, una spia sotto copertura che si muove in un mondo oscuro e pericoloso, dove fidarsi di qualcuno è un lusso. Costretta a vivere come una talpa dopo la distruzione della sua agenzia di spionaggio avvenuta otto anni prima, il suo personaggio si troverà a fare i conti con alleanze scomode, tradimenti e dilemmi morali.

Questo ruolo segna un traguardo importante per l’attrice, che si misura per la prima volta con una grande produzione di spionaggio, interpretando una donna forte ma anche vulnerabile.

Una sfida ambiziosa, che Matilda ha portato a casa a pieni voti, come raccontato la showrunner Gina Gardini in un’intervista: “Citadel: Diana senza Matilda De Angelis non sarebbe stata possibile. Lei ha portato dedizione e impegno, ma ha anche approfondito il personaggio in tutte le sue complessità, senza mai giudicarla. Ha saputo darle moltissime sfumature, senza raccontarla mai come un personaggio buono o cattivo. Matilda non è stata solo la scelta giusta, era l’unica scelta”.

L’attesissimo ritorno di “La legge di Lidia Poët”

Ma i racconti di spionaggio non sono l’unico terreno in cui Matilda De Angelis si distingue: il pubblico attende con impazienza anche il suo ritorno nei panni di Lidia Poët, nella seconda stagione della serie Netflix La legge di Lidia Poët, disponibile dal 30 ottobre 2024.

Anche in questo caso, Matilda è l’elemento insostituibile: già nella prima stagione, la sua interpretazione della prima avvocatessa d’Italia ha saputo combinare forza e vulnerabilità, rendendo Lidia un personaggio incredibilmente moderno, nonostante la cornice storica ottocentesca.

La serie ha conquistato il pubblico grazie all’equilibrio tra dramma, ironia e la capacità di affrontare temi complessi come l’emancipazione femminile, il tutto ambientato in una splendida Torino dell’Ottocento.

Nella seconda stagione, Lidia continuerà la sua battaglia per farsi strada in un mondo legale dominato dagli uomini, confrontandosi con i pregiudizi del tempo e affrontando nuovi casi giudiziari. Matilda De Angelis ha saputo dare profondità al personaggio, facendo emergere non solo la determinazione professionale della Poët, ma anche le sue fragilità personali.

Con due serie così diverse ma ugualmente avvincenti, Matilda De Angelis dimostra una straordinaria capacità di adattamento, passando dall’azione pura al dramma storico con grande naturalezza. Ottobre è, senza dubbio, il mese di Matilda De Angelis, e non vediamo l’ora di seguirla nelle sue nuove avventure.