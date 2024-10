Matilda De Angelis, quanto è alta e perché quasi sempre indossa i tacchi

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Matilda De Angelis

Matilda De Angelis è senza dubbio una delle attrici italiane più amate del momento, apprezzata non solo per il suo talento straordinario, ma anche per il suo stile unico e la sua bellezza non convenzionale. L’attrice riesce a dominare il red carpet e gli eventi più esclusivi grazie a una scelta stilistica che la caratterizza: i tacchi alti. Ma perché Matilda De Angelis opta quasi sempre per questo tipo di calzature? Scopriamolo insieme.

L’eleganza e il carisma di Matilda De Angelis

A prima vista, la statura di Matilda De Angelis potrebbe sembrare nella media, ma la sua presenza scenica va ben oltre i centimetri. L’attrice, infatti, riesce a valorizzare la sua figura con un’eleganza e un carisma innati e una altezza di 1,66 m.

I tacchi alti, che quasi sempre accompagna ai suoi look, rappresentano una scelta precisa, volta a esaltare le sue proporzioni e a conferire maggiore sicurezza e portamento. Matilda De Angelis, che abbiamo visto indossare abiti mozzafiato nei contesti più prestigiosi, dai festival cinematografici agli eventi di moda, sa come farsi notare grazie a una selezione accurata dei dettagli. E uno di questi dettagli è proprio la scelta delle calzature.

Matilda De Angelis

E proprio grazie ai tacchi alti, Matilda riesce a slanciare la sua silhouette, conferendo ai suoi outfit un tocco sofisticato e chic. Come dimostrato in più occasioni, il tacco diventa per lei non solo un alleato di stile, ma anche uno strumento per rafforzare la propria immagine di star in continua ascesa.

Ad esempio, ai recenti eventi legati alla promozione della serie Citadel Diana, l’abbiamo vista indossare abiti dalle linee classiche e moderne allo stesso tempo, abbinati immancabilmente a tacchi vertiginosi. Questi accessori, oltre a esaltare la sua femminilità, le permettono di mantenere un equilibrio perfetto tra comfort e glamour.

Matilda De Angelis

Il percorso artistico di Matilda De Angelis

Dietro l’immagine glamour di Matilda De Angelis si cela una carriera in continua ascesa, iniziata quasi per caso ma cresciuta a ritmi vertiginosi. Nata a Bologna l’11 settembre 1995, Matilda si è avvicinata al mondo dello spettacolo dopo una passione iniziale per la musica.

Diplomata al liceo scientifico, la giovane attrice ha studiato chitarra e violino, e all’età di 16 anni è entrata a far parte di un gruppo musicale chiamato Rumba de Bodas. La musica è stata il suo primo grande amore, e con il gruppo ha persino pubblicato un album, Karnaval Fou, partecipando a diversi tour in Italia e in Europa.

Ma il destino aveva in serbo per lei un percorso diverso. Nel 2015, Matilda si presenta quasi per gioco a un provino per il film Veloce come il vento, al fianco di Stefano Accorsi, e ottiene il ruolo di protagonista. Quel film le apre le porte del successo: l’interpretazione straordinaria le vale numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Nastro d’Argento e la candidatura ai David di Donatello.

Matilda De Angelis

Filmografia e successi internazionali

Da quel momento in poi, la carriera di Matilda De Angelis decolla a una velocità incredibile. Dopo Veloce come il vento, l’attrice continua a collezionare ruoli in film importanti come Youtopia di Berardo Carboni, Una famiglia con Micaela Ramazzotti e Il premio diretto da Alessandro Gassmann. La sua versatilità e capacità di trasformarsi per ogni ruolo le permettono di spaziare tra generi diversi, confermandola come uno dei volti più interessanti del cinema italiano.

Matilda, però, non si ferma ai confini nazionali. La sua bravura viene notata anche all’estero, tanto che nel 2020 ottiene il suo primo ingaggio internazionale nella miniserie The Undoing – Le verità non dette, al fianco di due mostri sacri del cinema come Nicole Kidman e Hugh Grant.

In questa serie, Matilda interpreta un ruolo complesso e riesce a lasciare un segno indelebile sia sul pubblico che sulla critica americana, che la elogia per la sua interpretazione intensa e audace.

Successivamente, la vediamo tornare in Italia con L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, dove recita accanto ad Elio Germano. Questo film le vale l’ennesimo riconoscimento: il David di Donatello come migliore attrice non protagonista, un premio che consolida ulteriormente il suo status di star emergente.

Matilda De Angelis

Vita privata e nuovi progetti

Se la carriera di Matilda De Angelis è inarrestabile, la sua vita privata è altrettanto affascinante. L’attrice, sempre molto riservata, ha avuto relazioni importanti, prima con l’attore Andrea Arcangeli, e più recentemente con Pietro Castellitto e Alessandro De Santis, vincitore di X Factor.

Ma Matilda non è solo famosa per i suoi amori: sui social media si mostra autentica e senza filtri, condividendo momenti di vita quotidiana, sia con trucco che senza. La sua genuinità ha conquistato milioni di fan, che la apprezzano per la sua semplicità e la sua capacità di mostrarsi vulnerabile, come quando ha parlato apertamente della sua lotta contro l’anoressia durante l’adolescenza.

Matilda De Angelis

Sul fronte lavorativo, Matilda non smette mai di sorprendere. Tra i suoi nuovi progetti spicca la serie Lidia Poët, distribuita su Netflix, che ha riscosso un enorme successo a livello internazionale. Qui interpreta una delle prime avvocate italiane, un ruolo che mette in luce tutta la sua bravura nel calarsi in personaggi storici e potenti, capaci di ispirare il pubblico.

Oltre a Lidia Poët, Matilda è protagonista anche di Citadel: Diana, una serie spin-off del progetto internazionale Citadel, prodotta dai fratelli Russo e distribuita su Prime Video. Grazie a questo progetto, l’attrice ha consolidato la sua posizione nel panorama internazionale, dimostrando ancora una volta di essere un talento capace di brillare in qualsiasi contesto, dal cinema alla televisione.