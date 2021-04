Matilda De Angelis: “Fiera delle mie cicatrici. Non mi importa essere bella”

editato in: da

Matilda De Angelis, la sensuale attrice al centro del mistero di “Undoing-Le verità non dette”

Matilda De Angelis è senza dubbio l’attrice del momento: tutti la vogliono, tutti la cercano, tutti la invitano, tutti la ammirano, per quanto è “brava, bella, sexy”. Eppure l’attrice bolognese, resa famosa a livello internazionale con la serie tv Undoing, ha più volte raccontato, nelle interviste e sui social, come il suo percorso per l’accettazione di sé non sia stato facile e indolore. Matilda si è spesso sentita brutta, lontana dai canoni ritenuti tradizionali di bellezza oggettiva (alte, magrissime, perfette), è passata attraverso il problema dei disturbi alimentari, e oggi, che finalmente si sente in pace con se stessa e il proprio aspetto fisico, ci tiene a ribadirlo e raccontarlo, per aiutare giovani donne che come lei sono insicure e ancora lontane a quella condizione di tregua con il proprio corpo, preludio alla serenità.

Matilda ha postato sul proprio account Instagram due nuove foto che la mostrano al naturale, con il viso ricoperto dai brufoli. E scrive: