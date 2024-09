Le serie tv da non perdere a ottobre 2024

Fonte: IPA "Lidia Poët 2" in uscita a ottobre 2024

Con il freddo autunnale alle porte è arrivato il momento di tirare fuori coperte calde e di godersi tante nuove storie davanti a una fumante tazza di tè. Per allietare i nostri momenti di relax arrivano in soccorso le piattaforme, che a ottobre ci regalano nuove serie da vedere tutte d’un fiato. Ecco quelle che non possiamo proprio perderci.

Le serie tv imperdibili a ottobre 2024

“Heartstopper 3”, 3 ottobre

Attesissima e carica di aspettative è Heartstopper, teen drama che riprende la storia contenuta nella graphic novel di Alice Oseman con cui Netflix apre ottobre pubblicandone la terza stagione.

Continua la storia tra Charlie e Nick, interpretati da Kit Connor e Joe Locke, in una serie di episodi che, oltre a mostrare la loro crescita, si occuperà anche di tematiche importanti come salute mentale, sesso, ambizioni universitarie e altro ancora.

Un capitolo, in uscita sulla piattaforma il 3 ottobre, che metterà i protagonisti davanti a nuove sfide e, molto probabilmente, a un nuovo interessantissimo personaggio. Tra scelte riguardanti il proprio futuro, relazioni e sensazioni difficili da affrontare, la terza stagione di Heartstopper ci regalerà ancora una volta momenti davvero emozionanti.

“Citadel: Diana”, 10 ottobre

Futuro e spionaggio a ottobre su Prime Video. La piattaforma, a partire dal 10 ottobre, regala agli spettatori Citadel: Diana: una serie tv in sei episodi ambientata in una Milano del 2030.

Protagonista assoluta è Diana Cavalieri, interpretata dalla bellissima Matilda De Angelis: un’agente sotto copertura costretta a vivere come una talpa dopo la distruzione della sua agenzia di spionaggio avvenuta otto anni prima.

Diana Cavalieri, ormai sola, è costretta a lavorare come infiltrata in Manticore, un potente sindacato nemico. Le cose cambiano quando Diana inizia a collaborare con un alleato inaspettato interpretato da Lorenzo Cervasio.

“Hanno ucciso l’uomo ragno”, 11 ottobre

Gli amanti della musica possono gioire: l’11 ottobre Sky è pronto a rilasciare Hanno ucciso l’uomo ragno, una serie tv che ripercorre gli albori degli 883.

Una serie dal gusto anni ’80 in cui potremo vivere i primi passi di un duo iconico capace di farci ballare e cantare ancora oggi. La serie si concentra su due giovani Max Pezzali e Mauro Repetto che, fin dai primi momenti passati sui banchi di scuola, raccontano le loro storie passando dalla provincia a un futuro da artisti di successo.

La serie, che potrà essere vista su Sky e in streaming su Now, conferisce i panni degli iconici Max Pezzali e Mauro Repetto ai giovanissimi Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

“La legge di Lidia Poët”, 30 ottobre

A ottobre Matilda De Angelis fa il bis: i fan non la vedranno solo nella serie di spionaggio di Prime Video, ma anche nella seconda stagione di Lidia Poët. In arrivo il 30 di ottobre su Netflix, La legge di Lidia Poët ci riporta all’interno della storia della prima avocata italiana pronta a combattere per i suoi diritti.

In questo capitolo Lidia proverà a far cambiare la legge che non le permette di esercitare il suo lavoro, continuando a risolvere casi e battendosi per i diritti delle donne. Tra misteri e sfide, Lidia dovrà fare i conti ancora una volta con Jacopo, con cui pare che il capitolo non sia ancora chiuso e la complicità sia ancora tantissima.

6 nuovi episodi in cui Matilda De Angelis riprenderà i panni di una donna determinata a fare la differenza, battendosi per i suoi ideali con genialità e un’incredibile eleganza.