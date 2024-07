Hanno ucciso l’uomo ragno, cosa sappiamo sulla serie tv degli 883

Fonte: Getty Images Max Pezzali e Mauro Repetto, gli 883

I fan più nostalgici della musica pop italiana anni ’90 possono gioire: in arrivo questo autunno su Sky Hanno ucciso l’uomo ragno, una serie tv che ripercorre i primi momenti personali e artistici di un duo che ha scritto e cantato gran parte della colonna sonora che ha accompagnato la vita degli adolescenti di quel periodo: gli 883. Ecco cosa sappiamo sulla serie.

“Hanno ucciso l’uomo ragno”, la trama

Un successo nazionale che sopravvive nel tempo e attraverso le generazioni. Da Gli anni, passando per Sei un mito fino a Nessun rimpianto, la musica degli 883 è stata capace di accompagnare momenti belli, tristi ed emozionanti, di un gran numero di generazioni. Che sia per via della genuinità dei testi, della musicalità accattivante o dell’universalità delle storie cantate, la discografia del duo formato da Max Pezzali e Mauro Repetto è stata capace di entrarci nel cuore e di diventare un must che ha cresciuto intere generazioni di ragazze e ragazzi: impossibile non cantare quando in radio passano le loro canzoni, che si sia stati adolescenti negli anni ’90 oppure no.

Dopo l’ultimo tour di Max Pezzali negli stadi che ha fatto cantare e commuovere tantissimi fan, i più nostalgici potranno rivivere gli albori di questo duo ormai sciolto in Hanno ucciso l’uomo ragno: una serie tv Sky prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia che racconta la storia di Max e Mauro, amici e giovani futuri artisti che vivono a Pavia durante gli anni ’90.

La serie racconterà gli albori del duo e di alcune delle canzoni più famose degli 883 capaci di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan. Vedremo il lavoro fatto sul tutto il primo album, i successi, le difficoltà e gli insuccessi del duo diventato poi una vera icona.

Fonte: Getty Images

Ecco la sinossi divulgata da Sky: “Pavia, fine anni Ottanta. Max ama i fumetti e la musica americana. È un anticonformista in una città dove non c’è nulla a cui ribellarsi. In più, dopo aver trascurato il liceo per seguire nuove amicizie e serate punk, arriva inevitabilmente la bocciatura. Questo fallimento si rivela in realtà una nuova, fatale opportunità: nel liceo dove si trasferisce ha un nuovo compagno di banco, Mauro. La musica rende Max e Mauro inseparabili. Grazie alla forza trascinante di Mauro, Max abbraccia il suo talento e insieme a lui compone le prime canzoni che verranno prodotte da Claudio Cecchetto. Ma quando il successo li travolgerà, Max e Mauro, così diversi, riusciranno a rimanere uniti?”

“Hanno ucciso l’uomo ragno”, teaser e cast

La serie è prodotta da Sydney Sibilia, conosciuto per aver lavorato a Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e Mixed by Erry, che è al suo esordio come regista di una serie.

Insieme a lui alla scrittura Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Francesco Ebbasta e Alice Filippi. A vestire i panni degli iconici Max Pezzali e Mauro Repetto, invece, i giovanissimi Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.

Due ruoli veramente importanti, che rappresentano bene il senso di impegno e di grande amicizia che tutti i giovani sperano di vivere prima o poi: “Io credo che la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto ci possa insegnare una cosa molto importante: tu magari credi di non essere destinato alle grandi cose, credi di non potercela fare e hai poca fiducia in te stesso e invece alle grandi cose ci puoi arrivare lo stesso”. Ha spiegato Sibilia.

“Hanno ucciso l’uomo ragno”, quando esce

La serie ci terrà compagnia per otto gli episodi e potremo vederla a partire dall’ 11 ottobre 2024 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.