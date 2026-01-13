La Volta Buona, pagelle 13 gennaio: Valeria Marini vulcanica (8), polemica di Don Backy (5)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Caterina Balivo

La puntata del 13 gennaio de La Volta Buona regala, ancora una volta, tanti temi interessanti e spunti su cui riflettere. Lo show di Caterina Balivo si apre su un’inchiesta riguardo i rischi della chirurgia plastica, soprattutto se praticata da persone poco qualificate, e continua fra gossip, rivelazioni su Sanremo 2026 e dibattiti interessanti.

Mauro Repetto e le confessioni su Max Pezzali. Voto: 7

Fra gli ospiti più attesi de La Volta Buona, Mauro Repetto che è tornato a parlare di una possibile reunion degli 883. Il cantante ha parlato della sua amicizia con Max Pezzali che, come ben sappiamo, avrà un ruolo chiave a Sanremo 2026. Proprio sul palco dell’Ariston ci potrebbe essere un ritorno del duo.

Di fronte alle domande di Caterina Balivo, Repetto non è sbottonato, ma ha lasciato intendere che il ritorno degli 883 potrebbe avvenire in qualsiasi momento. “Io e Max ci siamo sempre divertiti insieme, non abbiamo mai parlato di soldi o strategie – ha chiarito -. Per questo se ci sarà un ritorno non verrà deciso a tavolino, ma sarà tutto molto naturale”.

Don Backy e le nuove polemiche. Voto: 5

Di nuovo nello studio de La Volta Buona, Don Backy si è lasciato andare ad una nuova polemica. L’artista ha infatti affermato di non essere interessato a Sanremo dopo che le sue canzoni sono state bocciate più volte. Di fronte ad alcuni filmati che raccontavano i successi del Festival e le novità del 2026, Don Backy si è mostrato disinteressato.

“Per me Sanremo è quello del 1967 in cui partecipai io”, ha detto, rispondendo ad una domanda della conduttrice. Non è la prima volta che il cantante, proprio nello show di Rai Uno, si esprime negativamente riguardo Sanremo 2026.

Già qualche giorno fa, parlando dei Big di Sanremo 2026, aveva detto: “Eh, 30 Big, ma io di big io ne ho visti un paio: Patty Pravo sicuro, e l’altro mi pare Masini – aveva detto -. Poi, di Big della canzone, io non ne ho visti altri, insomma. Secondo me c’è una differenza abissale tra i Festival a cui ho partecipato io e questi qui. Per me tra Sambruna qui e Aka7 non cambia niente. Comunque vabbè, è come dire, che io questi qui che cantano oggi, io non li reputo… Non loro per carità ma le canzoni che cantano, per me non sono canzoni, le canzoni sono tutt’altro. Poi ci sono i generi, oggi faranno vari generi, la cassa in quattro e roba di questo tipo, ma le canzoni non ci sono più”.

Valeria Marini vulcanica, travolge tutti. Voto: 8

Valeria Marini è senza dubbio una delle protagoniste di questa puntata de La Volta Buona. La showgirl è entrata in studio portando tutto il suo fascino e la sua simpatia. E da subito è riuscita a monopolizzare la scena, raccontando la sua esperienza a Sanremo e rivelando moltissimi aneddoti sulla sua carriera.

Un racconto a ruota libera, tanto che Caterina Balivo è dovuta intervenire, con grande ironia, per fermare l’ospite e dare spazio anche agli altri. Nel corso della sua ospitata Valeria si è lasciata andare a qualche confessione sulla sua vita privata. La showgirl ha rivelato di essere di nuovo innamorata. Il fortuna sarebbe un uomo misterioso di cui conosciamo solo l’origine spagnola.

La Marini ha inoltre parlato del periodo difficile, per fortuna superato, in cui è stata distante da sua madre. La signora Gianna Orrù infatti aveva litigato con la showgirl dopo aver subito una terribile truffa, una situazione che l’aveva provata sia fisicamente che mentalmente.

“La giustizia ha fatto il suo corso, bisogna avere fede – ha spiegato Valeria -. Lei ha subito una truffa tremenda e io non sapevo come aiutarla. Io credo nella giustizia italiana, ma a volte ha dei tempi molto lenti. Il responsabile è stato condannato e il giudice ha disposto la restituzione di quanto sottratto alla mamma. Lei era arrabbiata col mondo, io ho cercato di essere utile. Le ho dato un grande avvocato e quando c’è stata la sentenza per lei è stata una rinascita. Tutti possono subire ingiustizia, ma se uno resiste e trova la forza, come io l’ho trovata nella fede, se ne esce. Non bisogna mai mollare perché la giustizia arriva e a me la fede ha aiutato tanto. Ha riportato la luce nella nostra vita”.

Il successo di Checco Zalone. Voto: 8

In studio Caterina Balivo racconta il successo straordinario di Checco Zalone e del nuovo film Buen Camino. Il comico e attore pugliese infatti ha battuto ogni record grazie alla sua pellicola, creando un vero e proprio caso. Numeri da capogiro con 65.689.125 euro di incasso totale e 8.157.202 spettatori in pochissimi giorni di programmazione al cinema. La conduttrice si è collegata con un inviato presente nel paese di Checco Zalone, ricordando come la comicità abbia sempre fatto parte della vita dell’artista pugliese, fra scherzi e sketch sin dai banchi di scuola.

Il triangolo Iannone, Elodie e Rocio. Voto: 7

Spazio anche al gossip con l’inedito triangolo fra Elodie, Iannone e Rocio. La storia fra la cantante romana e il pilota di MotoGp sarebbe arrivata al capolinea da tempo. Dopo l’addio Elodie sarebbe partita per un viaggio con le amiche, pronta a dimenticare Andrea Iannone.

Lo sportivo invece avrebbe incontrato Rocio Munoz Morales a Madrid. I due si sarebbero avvicinati molto nel corso di una serata in discoteca e poco dopo avrebbero deciso di trascorrere alcuni giorni in un resort dove sarebbero stati poi paparazzati. Una rivelazione che confermerebbe l’esistenza di un flirt fra Iannone e Rocio, fresca di rottura con Raoul Bova dopo lo scandalo creato dalla puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!