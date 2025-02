Fonte: IPA Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada

Un’indiscrezione di quelle splendide riguarda Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart. La loro famiglia sarebbe sul punto di ampliarsi ulteriormente. La coppia pare in attesa del quarto figlio, stando alle indiscrezioni pubblicate da Diva e Donna. I due non hanno ancora confermato o smentito il tutto ma, intanto, la notizia circola rapida sui social.

Ilaria Spada è incinta del quarto figlio

Come detto, non c’è stata alcuna conferma o smentita da parte di Ilaria Spada o Kim Rossi Stuart. Diva e Donna ha però pubblicato alcuni scatti che li ritraggono a passeggio con i loro bambini. Lo sguardo è rivolto principalmente al presunto pancino materno dell’attrice 44enne.

Una sfida per lei, dovesse essere tutto confermato, considerando anche la necessità di rinunciare a eventuali opportunità lavorative. Di recente aveva infatti raccontato la propria esperienza nelle varie gravidanze. Ciò che l’ha segnata maggiormente è stata la componente fisica: “Magari passi una notte insonne insieme ai bambini e il giorno dopo devi presentarti su n set molto presto, lucida e perfetta”.

Ha poi spiegato d’aver scelto liberamente di non lavorare per due anni dopo la nascita di Ettore. Quella prima gravidanza l’ha davvero sconvolta, ha detto: “Già con Ian, e soprattutto con la piccolina, sono andata a lavorare subito”. Vedremo, dunque, quale sarà il risvolto di questa storia e cosa deciderà di fare all’alba della quarta maternità.

In passato ha spiegato quella che era l’immagine che aveva di sé: “Pensavo di non essere brava con i bambini. Mi spaventavano”. La svolta è giunta con la conduzione dello Zecchino d’oro. Un’esperienza che le ha fatto comprendere di voler divenire madre. In seguito, poi, è “impazzita” per la nascita di sua nipote, che adora.

Occorreva poi incontrare anche la persona giusta, ovviamente: “Ci siamo incontrati nello sgabuzzino di casa Balivo. Mi viene da ridere perché Caterina si arrabbia molto quando lo chiamo così. In realtà era una stanza dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c’era lui con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino”.

La famiglia di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart

Un grande amore, quello tra Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart. Una di quelle storie genuine, sempre più rare nel mondo dello spettacolo, che se dovesse concludersi lascerebbe a bocca aperta migliaia di fan.

I due sono divenuti genitori per la prima volta nel 2011, quando è nato Ettore. Sono trascorsi poi un bel po’ di anni prima di abbracciare il secondogenito Ian, venuto al mondo nel 2019. L’intervallo si è poi nettamente ridotto, con l’arrivo della piccola Lea nel 2022. Con quest’ultima pronta a compiere tre anni, ecco quasi pronto un nuovo neonato.

Un esempio d’amore puro, il loro, che stanno insieme da ormai 15 anni. Si sono conosciuti in maniera canonica, tramite un’amica comune: Caterina Balivo. Si sono sposati nel 2019 e da allora conducono una vita alquanto riservata, distante dai riflettori dello spettacolo, per quanto possibile.