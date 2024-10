Jennifer Lawrence aspetta il secondo figlio dal marito Cooke Maroney

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Jennifer Lawrence

La splendida attrice premio Oscar Jennifer Lawrence ha annunciato una notizia meravigliosa: è in attesa del suo secondo figlio insieme al marito, l’art dealer Cooke Maroney. La coppia, già genitori di un bambino di nome Cy, accoglierà presto un nuovo membro nella famiglia, riempiendo di gioia i fan e il mondo dello spettacolo.

La notizia è stata confermata direttamente dall’attrice stessa, che ha condiviso il suo entusiasmo con un’intervista a Vogue, lasciando trapelare quanto sia emozionata all’idea di diventare di nuovo madre.

Jennifer Lawrence e la gioia di diventare mamma per la seconda volta

L’attrice di Hunger Games, che ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato sulla sua vita privata, ha rivelato di essere entusiasta all’idea di accogliere il suo secondo figlio.

Dopo aver dato alla luce il piccolo Cy nel febbraio 2022, Jennifer ha parlato del suo percorso di madre e delle sfide che ha affrontato con la stessa sincerità che la caratterizza. Durante un’intervista a Vogue, ha raccontato quanto l’esperienza della maternità l’abbia trasformata, facendo emergere nuove emozioni e consapevolezze.

“Il giorno dopo la nascita di Cy, ho sentito che la mia vita stava iniziando da capo. Come se fosse il giorno uno della mia nuova esistenza”, ha confessato. Queste parole cariche di amore e di gratitudine verso il suo primo figlio riflettono quanto la maternità sia diventata centrale nella sua vita.

Anche ora che si prepara ad accogliere il secondo figlio, Jennifer Lawrence si è detta “felice e pronta” a vivere di nuovo il percorso che l’ha fatta sentire così “completa” e che l’ha portata a scoprire nuove dimensioni dell’amore.

L’attrice ha spiegato che grazie alla maternità ha potuto ampliare il suo cuore in modi che non pensava possibili, includendo in questo amore non solo i suoi figli, ma anche il marito Cooke Maroney, definito da lei stessa “il miglior padre del mondo“.



Il supporto di Cooke Maroney

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney si sono sposati nel 2019 e da allora il loro legame sembra essere sempre più forte. Maroney, che è direttore di una galleria d’arte, è una presenza costante e amorevole nella vita della sua famiglia.

Secondo una fonte vicina alla coppia, Jennifer e Cooke sono molto felici di espandere la famiglia: “Lei è molto felice con Cooke. Loro stanno benissimo insieme. Lui è una persona tranquilla e questo si riflette positivamente anche su di lei”.

Le recenti immagini della coppia, immortalati in un pranzo informale a Los Angeles, mostrano quanto siano affiatati. Jennifer Lawrence, con il suo pancione nascente, indossava una camicia oversize gialla e pantaloni neri larghi, un look casual ma sofisticato, che conferma ancora una volta la sua eleganza naturale anche nei momenti più rilassati.

Cooke Maroney, al suo fianco, era altrettanto semplice e casual con una t-shirt bianca e pantaloni neri.

Durante questa passeggiata, i due si sono mostrati teneri e affettuosi, scambiandosi baci e carezze, dimostrando quanto sia forte il loro legame. La coppia, che è sempre stata molto discreta riguardo la loro vita privata, ha scelto di godersi questi momenti di intimità prima dell’arrivo del secondo figlio.



La maternità e il rapporto con i media

Essendo una delle attrici più seguite al mondo, Jennifer Lawrence ha spesso dovuto affrontare l’invadenza dei paparazzi, specialmente durante la sua prima gravidanza.

In passato, aveva espresso preoccupazioni riguardo l’impatto che i media potessero avere sulla sua vita privata e, in particolare, sulla tranquillità del suo primo figlio Cy.

“Ero così nervosa quando ero incinta”, ha raccontato in un’intervista con Cameron Diaz per Interview Magazine“. Mi chiedevo continuamente come avrei potuto non perdere il controllo quando i paparazzi avrebbero cercato di fotografare il mio bambino”.

Col passare del tempo, però, ha imparato ad affrontare la situazione con maggiore serenità. “Mi sono resa conto che la mia energia è la cosa più importante per mio figlio.

Se mi sento ansiosa o arrabbiata quando usciamo di casa, lui lo percepisce“. Questo approccio le ha permesso di trovare un equilibrio e di affrontare con maggiore calma l’inevitabile esposizione mediatica.