Chi è Cooke Maroney, il futuro marito di Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence si sposa e il futuro marito è Cooke Maroney, gallerista di New York che le ha rubato il cuore tanto da convincerla a camminare verso l’altare. Una love story arrivata dopo tanti amori sbagliati che per l’attrice di Hollywood sarebbe finalmente quella giusta.

La coppia si frequenta da appena un anno, ma avrebbe deciso di fare il grande passo spinta dalla passione e dalla certezza di voler mettere su famiglia il prima possibile. Barba, occhi azzurri e fascino da intellettuale, Cooke è riuscito a stregare la star sin dal primo incontro. A farli conoscere sarebbero stato alcuni amici in comune, in particolare Laura Simpson, la prima che aveva confermato la relazione ai tabloid.

Cooke avrebbe conquistato Jennifer con il suo charme di intellettuale newyorkese ed esperto d’arte. Lavora infatti come gallerista e dirige Gladstone 64, la celebre sede della Gladstone Gallery nell’Upper East Side di Manhattan. Di lui si sa poco e niente, soprattutto perché è estraneo al mondo dorato di Hollywood. Ha 34 anni, è americano e ha frequentato il liceo nel Vermont, prima di laurearsi in storia dell’arte alla New York University.

“Nessuno mi chiede di uscire – aveva confessato Jennifer qualche tempo fa a Vogue -. Ogni sabato sera sono sola, gli uomini sono così severi con me […] Non vedo l’ora di sposarmi. Vorrei incontrare una persona che vuole trascorrere il resto della vita con me, che vuole essere il padre dei miei figli”.

Ora la Lawrence sembra aver realizzato il suo sogno. Lei e Cooke Maroney si giureranno amore eterno il 19 ottobre nel Rhode Island dopo un fidanzamento durato otto mesi. A organizzare il matrimonio – a cui parteciperanno 150 invitati – il wedding planner Mark Seed. Il menù del matrimonio, secondo TMZ, comprenderà torte di patate dolci, pancetta affumicata con mele sottaceto, cavoletti di Bruxelles e bignè di pesce, ma anche pesce arrosto con spezie e burro al limone, coscia di manzo con salsa, carote arrosto, patate affumicate e uno stufato di cavoli.

La lista di nozze è stata creata lo scorso mese da Jennifer Lawrence in collaborazione con Amazon e include utensili da cucina, tappetini per yoga, maschere idratanti per il viso, un braciere di bronzo e molto altro.