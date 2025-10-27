Jennifer Lawrence, travestimento di Halloween improvvisato a New York

IPA Jennifer Lawrence, 10 look tra glamour e tabù infranti

A New York si respira già aria di Halloween, ma nessuno avrebbe immaginato di trovare Jennifer Lawrence, una delle attrici più amate e ironiche di Hollywood, a spingere un passeggino per le strade del West Village con un enorme cappello da strega in testa. Un look che sembra uscito da una commedia romantica più che da un horror, ma che incarna alla perfezione la sua cifra: spontanea, disarmante e con quella leggerezza che da sempre la contraddistingue.

L’attrice premio Oscar, 35 anni, è stata avvistata nel weekend passeggiando con la famiglia per le vie di Manhattan, tra un caffè take-away e qualche chiacchiera con gli amici. Niente costume elaborato o make-up teatrale, ma un outfit che gioca con l’ironia.

Jennifer Lawrence, una strega glamour in jeans e leopardato

Il look, immortalato dai fotografi mentre attraversava la strada con passo deciso, è un perfetto esempio di casual glamour newyorkese. Il cappotto leopardato, dalla linea dritta e taglio classico, è il protagonista assoluto: un capo audace che richiama l’eleganza anni Settanta e che Jennifer ha abbinato con naturalezza a un paio di jeans larghi dal lavaggio chiaro e stivaletti marroni.

Un outfit che mescola senza paura praticità e carattere, in pieno stile “mamma cool” della Grande Mela.

IPA

Sotto il cappotto, una maglia basic nera e capelli lasciati sciolti, leggermente mossi, incorniciano il viso senza alcuna costruzione. La scelta beauty è la sua firma: pelle luminosa, zero contouring e solo un tocco di gloss trasparente. Un look semplice ma pensato, che sembra dire: “Sì, sono una strega, ma con stile”.

Non è la prima volta che Jennifer Lawrence conquista con la sua naturalezza. Da sempre lontana dai canoni delle dive patinate, riesce a trasformare anche un momento di vita quotidiana – come una passeggiata con il figlio nel passeggino – in un piccolo manifesto di ironia e autenticità. Il risultato? Un travestimento che più che improvvisato sembra studiato da una stylist con un impeccabile senso dell’umorismo.

IPA

Tra red carpet e ironia: Jennifer Lawrence e il suo ritorno d’oro

La passeggiata “da strega” arriva proprio mentre Jennifer Lawrence si prepara a un nuovo importante capitolo della sua carriera. Il prossimo 18 dicembre uscirà su Netflix Die My Love, film già acclamato dalla critica per la sua intensità e destinato a riportarla in prima linea nella stagione dei premi. L’attrice, che negli ultimi anni ha scelto con cura i suoi progetti alternando cinema e maternità, sembra aver ritrovato un perfetto equilibrio tra lavoro e vita privata.

IPA

E poi c’è il suo ritorno alla televisione americana, con la sua esilarante partecipazione come guest host a Jimmy Kimmel Live. Una serata memorabile, durante la quale Jennifer ha svelato la sua passione per Keeping Up With the Kardashians e ha intervistato Kim Kardashian, definendola “la mia ossessione assoluta, la nostra signora Gesù Dio Kim Kardashian”. Un mix di ironia, curiosità e spontaneità che ha conquistato il pubblico, confermando il suo talento naturale per l’intrattenimento.

Durante la puntata, Lawrence ha anche ricordato una cena con Kris Jenner, la matriarca del clan, raccontando tra le risate di essersi ritrovata a ballare ubriaca nel soggiorno e – a suo dire – “probabilmente anche nuda nell’armadio di Kim”. Un racconto che, come sempre, ha mostrato il lato più umano e spassoso di un’attrice che non si prende mai troppo sul serio.