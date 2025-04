Jennifer Lawrence mamma bis: è nato il secondo figlio con Cooke Maroney

Fonte: Getty Images Jennifer Lawrence

Fiocco rosa (o azzurro) in casa Lawrence-Maroney. Jennifer Lawrence e suo marito Cooke Maroney hanno dato il benvenuto al loro secondogenito, allargando così la loro famiglia. La notizia, trapelata da fonti vicine alla coppia e riportata da People, ha fatto subito il giro del web, scatenando l’entusiasmo dei fan dell’attrice premio Oscar.

Jennifer Lawrence di nuovo mamma

Dopo la nascita del primogenito Cy nel 2022, Jennifer Lawrence e Cooke Maroney hanno scelto ancora una volta di vivere questo momento magico lontano dai riflettori, proteggendo la loro privacy e quella dei loro bambini. La coppia, infatti, è sempre stata molto riservata sulla propria vita privata, preferendo mantenere un basso profilo nonostante la fama mondiale dell’attrice premio Oscar, tra le più amate e apprezzate della sua generazione.

A riportare la notizia del lieto evento è stato People: “Jennifer Lawrence è ufficialmente mamma di due bambini! L’ attrice di No Hard Feelings, 34 anni, ha accolto il suo secondo bambino con il marito Cooke Maroney. Lawrence e Maroney sono stati avvistati insieme per una passeggiata a New York City lunedì 31 marzo, dopo la nascita del loro piccolo, fonti confermano a People – si legge -. Lawrence e Cooke, 40 anni, sposati nell’ottobre 2019, sono anche genitori di un figlio di 3 anni, Cy. Non è stato possibile contattare un rappresentante di Lawrence”.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli in merito alla nascita del bambino (o bambina) ma, conoscendo la coppia, è probabile che attenderà qualche tempo per svelare qualcosa di più.

Un amore lontano dai riflettori

La storia d’amore tra Jennifer e Cooke è un esempio di come l’amore possa fiorire lontano dai riflettori. Il loro incontro, avvenuto nel 2018 grazie a un’amica comune, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. La scintilla tra loro è stata così intensa da portarli al matrimonio in tempi record, nel 2019, con una cerimonia suggestiva e riservata a Newport, nel Rhode Island. Da quel giorno, la loro unione è stata un esempio di complicità e amore.

Jennifer Lawrence non è solo una mamma premurosa e una moglie innamorata, ma anche una delle attrici più brillanti e apprezzate della sua generazione. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, non ha mai subito contraccolpi, nemmeno durante la gravidanza e la maternità. In grado di bilanciare vita privata e professionale, la Lawrence è un bell’esempio di forza e determinazione.

La maternità ha portato l’attrice a una nuova consapevolezza, influenzando anche le sue scelte professionali. In una recente intervista, ha parlato di come la nascita del suo primo figlio l’abbia resa più selettiva nella scelta dei progetti cinematografici. “La mia priorità è la mia famiglia – ha dichiarato -, e ogni decisione lavorativa viene presa tenendo conto di questo”.