Jennifer Lopez ha messo a punto la strategia perfetta per unire stile e praticità in uno solo: i dettagli del look invernale a metà tra il bon ton e l'urban, con un pizzico di nostalgia

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Jennifer Lopez

Si sa: durante le prime settimane di gennaio, anche se non solo, i look sfoggiati dalle star sono da prendere alla stregua di una preziosa anticipazione di quelle che saranno le tendenze che ameremo maggiormente nel corso del nuovo anno, ancora tutto da scoprire. Lo sa perfettamente Jennifer Lopez la quale, ad inizio 2026, ha già dato il meglio di sé: eccola sul proprio profilo Instagram sfoderare un outfit casual di grande ispirazione, ideale per il gelido periodo che stiamo vivendo, a miscelare in maniera impeccabile bon ton e stile urban in uno solo.

Jennifer Lopez, il look di gusto bon ton con basco e pantaloni balloon

Sin dalla fine degli anni Novanta, al suo esordio, abbiamo appurato come lo stile di Jennifer Lopez sia una fusione perfetta tra le mode più calde del momento ed elementi personali del tutto riconoscibili e codificati. Tra i pezzi imprescindibili del suo armadio, molti di questi tornati in auge di recente sull’onda della più dilagante nostalgia, abbiamo sicuramente i jeans a gamba larga, i tacchi con maxi plateau, gli orecchini a cerchio ed i cappelli.

Evolutasi e, se vogliamo, anche raffinatasi la star oggi non disdegna nemmeno quei capi classici come pantaloni sartoriali, i blazer e le gonne midi, che è solita sfoggiare ogni volta con un tocco personale. Ebbene: è proprio in mezzo a questi cult che pare aver scelto il suo ultimo look, uno dei primi del 2026.

La vediamo nel suo più recente post Instagram dare esempio del perfetto outfit antifreddo: “très moi”, recita la didascalia che ce lo introduce, e non potremmo essere più d’accordo.

Focus della tenuta casual è di sicuro il basco in lana che la cantante indossa, grigio ed in soffice lana mohair, che non può che riportare subito alla mente i suoi tanti iconici ensemble del passato. Ecco poi un cappottino nero corto dal taglio romantico, corto, avvitato e dalle lunghe maniche a sbuffo, con bottoni sul davanti, dalla cui manica si intravede un pullover chiaro, abbinato a pantaloni eleganti anch’essi grigi perla, balloon fit. Che dire, non ci resta che prendere appunti.

Jennifer Lopez replica alle critiche: “Se aveste questo corpo sareste sempre nudi anche voi”

Un look di certo molto diverso, questo, rispetto a quelli che Jennifer Lopez è solita esibire in scena: sta continuando a pieno ritmo il suo tour mondiale, Up All Night: Live, sui cui palchi, a ben cinquantasei anni, lei continua ad incantare — ma anche a far discutere — dimenandosi sulle note dei più grandi successi e fasciata in abiti mozzafiato. Risale appena a qualche giorno fa, infatti, la clamorosa replica dell’artista agli haters, che l’hanno accusata di mostrarsi “sempre nuda” anche una volta tagliato il traguardo del mezzo secolo.

“A volte rido di certe cose, perché dicono cose davvero divertenti”, ha commentato lei poco prima di imitare chi la critica: “Perché si veste sempre così? Perché non si veste in base alla sua età? Perché è sempre nuda?“.

Ebbene, la risposta definitiva non ha tardato molto ad arrivare: “E io dico: ‘Se aveste questo corpo, questo fondoschiena, sareste nudi anche voi’”, ha aggiunto con grande orgoglio.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!