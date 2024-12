Joss Stone è incinta: l’annuncio a poche settimane dall’adozione del terzo figlio

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Joss Stone incinta

Joss Stone, icona della musica soul pop e cantautrice britannica dalla voce intensa e vibrante, ha sorpreso i fan di tutto il mondo con una notizia davvero inaspettata: è incinta nuovamente. La rivelazione è arrivata poche settimane dopo l’adozione del suo terzo figlio, un neonato di nome Bear, e ha lasciato la sua community online in uno stato di gioiosa meraviglia.

La cantante, 37 anni, già madre di Violet (3 anni) e Shackleton (2 anni), avuti con il marito Cody DaLuz, ha scelto di condividere questo momento travolgente tramite i social.

Joss Stone è incinta: l’annuncio inaspettato

Immaginate la scena: l’artista, vera e propria regina del soul internazionale, stringe tra le mani un test di gravidanza, ancora incredula di fronte al risultato. Ha il volto radioso, le labbra piegate in un sorriso tra la sorpresa e l’euforia, gli occhi luminosi come quelli di una donna consapevole di trovarsi nuovamente sull’orlo di una straordinaria avventura della vita.

L’annuncio, diffuso tramite un video su Instagram, mostra proprio questa reazione autentica, lasciando trasparire tutte le sfumature di stupore e felicità. “Honestly. Shocked was an understatement”, scrive Joss Stone nella didascalia, facendo chiaramente intendere come la scoperta di un’altra gravidanza sia stata tutt’altro che programmata.

Nell’immaginario collettivo, Joss Stone è sempre stata una figura genuina, capace di mettersi a nudo dinanzi al suo pubblico senza artifizi né filtri. Negli ultimi anni, la sua vita privata è stata tinta da una palette di emozioni intense: dall’arrivo di Violet e Shackleton, alla scelta di espandere ancora la famiglia con l’adozione di Bear, un cucciolo d’uomo arrivato da poco e già amatissimo, la cantante non ha mai nascosto il desiderio di una famiglia numerosa. Addirittura, ha menzionato in più di un’intervista la volontà di arrivare a “sette figli”. Una volontà che, a questo punto, non stupisce più nessuno.

La quotidianità di Joss Stone vissuta tra ironia e vita di famiglia

Il fatto più tenero e ironico allo stesso tempo è che l’inaspettata gravidanza arriva in un momento di quotidiana gestione famigliare non semplice. Con Bear in braccio, la cantante ha raccontato nelle sue stories come i medici le abbiano raccomandato di non portarlo fuori, date le sue condizioni di salute.

Il piccolo, nato prematuro, ha i polmoni ancora delicati e vulnerabili. “Niente uscite, per favore” hanno detto i medici, preoccupati che il neonato possa essere esposto a germi o situazioni a rischio.

Eppure, la vita di una mamma è fatta anche di contraddizioni: pur dovendo tenerlo al riparo dal mondo esterno, Joss Stone si è trovata a doverlo portare a una visita medica. “Prima mi avete detto di non portarlo in giro, ora devo portarlo dal dottore?” sembra dire con un sorriso divertito. Un piccolo paradosso che ogni madre riconosce: la necessità di bilanciare responsabilità e precauzioni, obbedienza e buon senso, mentre si cerca di fare tutto il possibile per il bene dei propri figli.

Famiglia allargata e adozione: una maternità in continua evoluzione

La storia di Joss Stone e Cody DaLuz è a suo modo cinematografica, piena di colpi di scena e momenti inattesi. L’incontro tra i due è avvenuto nel 2020 a un aeroporto in Belize, mentre lei era di ritorno da una performance in Antartide (ambiente decisamente insolito per una cantante pop!).

Il legame è cresciuto rapidamente, alimentato da sogni comuni: lui, ex marine americano, era anche disposto ad adottare sia un Beagle che un bambino, lei confessa fin da subito di volere sette figli. Il risultato è un rapporto basato sulla complicità, sul rispetto reciproco e sulla voglia di costruire una famiglia estesa, colorata, resa speciale da storie e origini diverse.

La recente adozione di Bear è stata documentata in modo trasparente. Joss Stone ne ha parlato sui social, mostrando il momento in cui lei e Cody hanno conosciuto il piccolo per la prima volta e poi l’istante in cui Bear è stato presentato ai fratellini durante il Giorno del Ringraziamento.