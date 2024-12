Kelly Piquet è incinta, Max Verstappen presto papà: il dolce annuncio su Instagram

Kelly Piquet e Max Verstappen hanno annunciato di essere in dolce attesa: per Verstappen, è il primo figlio. La foto su Instagram

Fonte: Getty Images Kelly Piquet e Max Verstappen

Dolce annuncio in casa Verstappen: Kelly Piquet, la compagna del pilota, è incinta. Max Verstappen diventerà così papà per la prima volta: su Instagram, la coppia ha condiviso un tenero scatto, con una didascalia dolcissima. “Mini Verstappen-Piquet in arrivo. Non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo”. Tanti i commenti di felicitazioni sotto al post per una coppia che si prepara presto ad accogliere il frutto del loro amore.

Kelly Piquet e Max Verstappen presto genitori: l’annuncio su Instagram

Per Kelly Piquet, non è il primo figlio: è mamma della piccola Penelope. Max Verstappen è felicissimo all’idea di diventare papà per la prima volta. La dolce attesa è stata annunciata su Instagram: uno scatto in bianco e nero e un pancino pronunciato, protetto dalle mani di mamma e papà. Indubbiamente, il piccola (o la piccola) non può che essere un futuro grande appassionato di motori.

Non solo Max Verstappen è un pilota, ma anche Jos Verstappen, suo papà, ha un passato nella F1. E non dimentichiamo Nelson Piquet, che è stato ben tre volte Campione del Mondo di Formula1. Per la famiglia Verstappen, questo è il quarto nipotino in arrivo: la sorella Victoria, infatti, ha già tre figli.

Verstappen non vedeva l’ora di diventare papà: già nel 2022, si era aperto alla possibilità di accogliere un figlio o una figlia nella sua vita. “Li voglio decisamente e se vorranno correre, per me nessun problema. Però darei loro un’educazione diversa da come hanno fatto con me papà e mamma. Loro hanno fatto di tutto per spingermi a correre. Io lascerò i miei bambini decidere, dovranno volerlo loro. Se sarà così, per me sarà importante stare con loro quando avranno tre o quattro anni, per iniziare a gettare le basi. Seppure per me sia facile parlare ora che non li ho, magari ragionerò diversamente quando arriverà il momento in futuro“.

La storia d’amore tra Kelly Piquet e Max Verstappen

Un bacio nel 2021 ha suggellato l’amore tra Kelly Piquet e Max Verstappen, anche se si frequentano sin dal 2020. Una foto su Instagram, pubblicata proprio agli inizi di gennaio, anche se si erano già incrociati nel 2016. La Piquet non ha mai nascosto di essere molto affine a Verstappen e di condividere con lui alcuni aspetti del carattere, oltre che dei valori. Lo sostiene sempre, continuamente, ma è sempre stata preoccupata in merito al suo lavoro, vivendo emozioni contrastanti. “Sono super entusiasta di sostenerlo, ma anche preoccupata che tutto vada bene e che non si faccia male in un incidente”.

Con Kelly Piquet, Max Verstappen ha trovato serenità e stabilità. La famiglia è molto unita, tanto da organizzare spesso delle vacanze in Brasile insieme con il suocero Nelson Piquet. E ora è anche pronta ad allargarsi: proprio Verstappen ama trascorrere del tempo con i nipotini, i figli della sorella Victoria, oltre che con la figlia che la sua compagna ha avuto dall’ex Daniil Kvyat (ex pilota di Formula1) nel 2019. E ora un mini Verstappen-Piquet è in arrivo: un piccolo miracolo accolto con grande gioia dai fan.