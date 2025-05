Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Max Verstappen e Kelly Piquet

Max Verstappen e Kelly Piquet hanno annunciato di essere diventati genitori. Il 2 maggio 2025, infatti, è nata la piccola Lily, frutto dell’amore che lega il campione di Formula Uno e la modella ed esperta di motori. Il dolce evento è stato annunciato ai numerosi sostenitori della coppia con un post condiviso sui loro canali social ufficiali dal quale traspariva tutta la gioia per l’arrivo della piccola di casa.

La nascita di Lily è il coronamento di una storia d’amore che ha fatto sognare tutti gli appassionati di Formula Uno, da quando per la prima volta Max Verstappen e la figlia di Nelson Piquet hanno mostrato al mondo il loro amore.

Max Verstappen e Kelly Piquet genitori di Lily

Un dolce annuncio ha emozionato il mondo dei motori il 2 maggio 2025. Max Verstappen, campione in carica di Formula Uno, è diventato papà di una dolce bambina, insieme alla compagna Kelly Piquet. Il pilota e la modella hanno annunciato il momento di grande gioia che stanno attraversando con un post condiviso nei loro canali Instagram ufficiali.

Nel contenuto digitale la giovane coppia ha condiviso due scatti che li ritraggono con la nuova arrivata, accompagnati da una didascalia piena d’amore: “Benvenuta al mondo, dolce Lily. I nostri cuori sono più pieni che mai: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tanto”. Nella prima delle due foto i neo-genitori hanno ripreso in primo piano la manina della loro dolce figlia, mentre nella seconda è possibile vedere la famiglia al completo, con Kelly Piquet più bella che mai che tiene in braccio la nuova arrivata e il campione di Formula Uno che guarda le due donne di casa con affetto.

La figlia di Nelson Piquet ha condiviso nelle sue storie social anche degli altri scatti da questo giorno di festa. In uno di questi ritratti digitali si vede una golosa torta al cioccolato e frutta con su scritto: “Benvenuta al mondo Lily”. Nella seconda foto, invece, tre diversi bouquet rosa che la giovane mamma ha ricevuto come congratulazioni per il lieto evento che ha cambiato la sua vita.

Max Verstappen e Kelly Piquet, una vita a quattro

Max Verstappen è diventato finalmente papà, visto che la sua compagna Kelly Piquet ha dato alla luce una piccola bimba. I due avevano annunciato la gravidanza sui social con una foto in primo piano del pancione della modella, accompagnato da un dolce annuncio: “Mini Verstappen-Piquet in arrivo”. La coppia si era detta più felice che mai per la dolce attesa e, adesso, certamente, la loro gioia si sarà ulteriormente moltiplicata con l’arrivo della figlioletta.

Ma il campione di Formula Uno e Kelly Piquet hanno già mostrato le loro capacità genitoriali con Penelope, nata nel 2019 dall’amore della modella per il pilota Daniil Kvjat. Kelly Piquet è una madre amorevole e anche Max Verstappen è stato immortalato, diverse volte, mentre si prende cura della figlia della compagna che, adesso, è diventata a tutti gli effetti una sorella maggiore.

Tra i primi a fare gli auguri al collega, il pilota Carlos Sainz: “Benvenuta Lily! Sono così felice per entrambi!”.