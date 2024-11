Fonte: Getty Images Maria De Filippi

I diversi protagonisti di Uomini e donne partecipano al famoso programma televisivo con l’obiettivo di trovare un partner, con cui, in seguito, lasciare lo studio per conoscersi fuori dalle telecamere. Che si tratti di tronisti e corteggiatori della formula classica o di dame e cavalieri di quella over, lo scopo finale è sempre quello di cominciare una nuova storia d’amore. Alle volte, però, i protagonisti del programma televisivo trovano il vero e proprio amore, una volta lasciato il dating show.

Così è stato anche per Cecilia Zagarrigo, amata ex corteggiatrice di Uomini e donne, che i telespettatori hanno imparato ad apprezzare bene, anche grazie alle tre diverse partecipazioni al programma televisivo. L’influencer, dopo aver chiuso la relazione col tronista Carlo Pietropoli, che l’aveva scelta, ha cominciato, infatti, una splendida storia d’amore con Moreno Casamassima, da cui ha svelato, di recente, di aspettare il suo secondo figlio.

Cecilia Zagarrigo, l’originale annuncio della gravidanza

Cecilia Zagarrigo è una delle corteggiatrici di Uomini e donne più conosciute e amate di sempre, grazie anche alla sua innata simpatia e alla somiglianza fisica con Cecilia Rodriguez.

L’influencer, da anni legata al compagno Moreno Casamassima, ha utilizzato, recentemente, il suo account Instagram ufficiale, per dare un dolcissimo annuncio ai suoi tanti sostenitori: “Avevo questo segreto da dirvi già da tempo. Non trovavo il modo giusto per farvi sapere quello che ho passato in questi mesi, tra nausee, vomitini, cambio di sapori e l’addio a tanti cibi e bevande preferite. Avrei voluto urlarlo a tutte voi sin da subito perché presto la nostra famiglia si allargherà, diventeremo 4 e non possiamo essere più felici di così”.

Ma, per dare la lieta notizia, l’ex corteggiatrice ha utilizzato un modo davvero insolito. Cecilia Zagarrigo, infatti, ha condiviso un filmato in cui, solo alla fine si capisce che lei è incinta. Nel video l’influencer passeggia insieme a Clarissa Marchese, sua amica ed ex tronista del dating show e le due sono protagoniste di diversi siparietti. Prima al bar, la prossima mamma bis mangia con grande foga un cornetto, poi, si nota che ha cambiato gusti in campo alimentare e, in seguito, soffre di giramenti di testa. Il filmato si chiude con Cecilia Zagarrigo che torna a casa e insieme al compagno e alla piccola Mia, nata a luglio 2022, mostra con fierezza il suo pancione.

Cecilia Zagarrigo, quando ha scoperto la gravidanza

Cecilia Zagarrigo, ex protagonista di Uomini e donne, ma anche di un’edizione di Temptation Island, alla quale ha partecipato in veste di tentatrice, ha svelato che, presto, diventerà nuovamente mamma. Non è noto, però, il sesso del bebè o la sua data di nascita, anche se l’influencer ha dichiarato di trovarsi nella sedicesima settimana.

Cecilia Zagarrigo ha raccontato di aver scoperto di essere in dolce attesa il 13 agosto, mentre si trovava in vacanza in Puglia. L’influencer era stata protagonista di uno svenimento e, in seguito a un controllo ospedaliero, le era stato comunicato di non essere in gravidanza. Ma, grazie al suo sesto senso, l’ex corteggiatrice ha eseguito, comunque, un test e, così, ha ricevuto la più bella delle notizie.