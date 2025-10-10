Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Flaza ed Elisabetta Ivankovich sono innamorate: le due ex allieve di Amici 2021 hanno svelato il loro amore pubblicando un video su TikTok che, in breve tempo, è diventato virale. Le due artiste si erano conosciute fra i banchi dello show e avevano continuato a frequentarsi anche dopo la fine della trasmissione, scoprendo l’esistenza di un legame importante e di un sentimento forte.

Amici, Flaza ed Elisabetta Ivankovich sono innamorate

Flaza ed Elisabetta Ivankovich hanno pubblicato su TikTok un video in cui si dichiarano amore eterno. “Ti amo, ti amo, ti amo”, ha scritto Flaza a Elisabetta, che ha replicato con una frase che lascia poco spazio ai dubbi: “Per sempre”. Le due sono ex allieve della scuola di Maria De Filippi. Si erano conosciute proprio durante la trasmissione Amici nel 2021, ma non erano riuscite ad accedere alla fase del Serale.

Nonostante ciò si erano fatte amare e conoscere dal pubblico. In particolare il percorso di Flaza nel programma era stato particolarmente difficile. Approdata nella squadra capitanata da Lorella Cuccarini, aveva faticato ad adattarsi alle regole del reality. Più volte aveva usato il cellulare al di fuori degli orari stabiliti, presentandosi in ritardo alle lezioni e rifiutandosi di togliere gli occhiali da sole. Il suo comportamento aveva spinto Maria De Filippi e i professori a prendere dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Elisabetta Ivankovich invece era entrata nella squadra di Anna Pettinelli ed era uscita dopo aver perso una sfida.

Gli amori nati ad Amici

La rivelazione sull’amore fra Flaza ed Elisabetta Ivankovich, arriva dopo che anche altre due allieve, Antonia Nocca e SenzaCri, hanno rivelato di essersi fidanzate. Prima ancora negli studi di Maria De Filippi erano nate tante altre relazioni. Come quella fra TrigNO e Chiara o quella di Alice Bellagamba e Luca Napolitano, ma anche Enrico Nigiotti ed Elana D’Amario. Fra le storie più chiacchierate c’è senza dubbio quella fra Emma Marrone e Stefano De Martino.

I due iniziarono una love story nella trasmissione, emozionando il pubblico. Non sapevano che, a distanza di tempo, proprio dietro le quinte del Serale di Amici, Stefano De Martino avrebbe incontrato Belen Rodriguez. Fra i due fu un colpo di fulmine e all’epoca la relazione fece scandalo, soprattutto perché il ballerino era ancora legato alla cantante salentina, mentre la showgirl argentina era fidanzata con Fabrizio Corona.

“Penso che tanti uomini, dopo, abbiano cominciato a sentirmi vicino perché in fondo io ce l’avevo fatta con mezzi limitati. Lei stava con Fabrizio Corona, un’altra generazione, un’altra vita: in teoria non c’era gara”, racconterà il conduttore anni dopo. All’epoca – era il 2012 – nessuno sapeva che dopo sarebbero arrivate le nozze e un figlio, Santiago, ma anche diverse rotture e le accuse di tradimento. Oggi Belen e Stefano sono in ottimi rapporti ed entrambi hanno costruito una solida carriera in televisione. Lei è tornata sulla cresta dell’onda dopo un’assenza dalla tv, mentre lui è diventato uno dei conduttori di punta della Rai, al timone di Affari Tuoi.