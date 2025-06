ANSA Marco Mengoni

Marco negli stadi 2025 è il tour che segna il ritorno sul palco di Marco Mengoni, lontano dalle scene per qualche tempo, a causa di motivi personali. L’ultimo anno è stato difficile per l’artista, che ha dovuto dire addio ad una delle persone più importanti della sua vita, la mamma Nadia. Non più presente, ma sempre vicino a lui che, cantando la canzone a lei dedicata, non riesce a trattenere l’emozione.

Le lacrime di Marco Mengoni

Il nuovo tour di Marco Mengoni inizia ufficialmente giovedì 26 giugno, allo stadio Maradona di Napoli. Qualche giorno prima, però, c’è stata la cosiddetta data zero, quella che serve a mettere a punto lo show da portare in giro per l’Italia. All’emozione per un nuovo inizio, si è aggiunta a Marco Mengoni quella per il ricordo della persona più cara, ricordata attraverso la canzone proprio a lei dedicata. Si tratta di Luce, brano dell’album Materia (Terra) del 2021, dedicato dall’artista alle proprie radici e ai genitori. “C’è tanta famiglia in quest’album. – aveva spiegato lui – sono le persone che amo di più, quindi dovevano essere in questo momento della mia vita”.

Luce è stata scritta pensando a mamma Nadia, e il testo è dolcissimo:

Tu per me sei luce

Proteggi questo cuore fragile

Anche in questa notte

Questa lunga notte senza fine

E rendimi felice

Illumina di sole l’anima

Proprio su questo verso finale Marco è stato costretto a interrompersi, ormai incapace di trattenere le lacrime. L’interruzione è stata compresa e accolta da un lungo applauso di incoraggiamento da parte del pubblico presente. “Questa canzone l’ho dedicata alla persona più importante della mia vita, la mia luce, sempre, e lo sarà per sempre” ha spiegato il cantante, concludendo con un semplice “grazie mamma, grazie”. Mengoni si era già aperto con il pubblico di Lignano Sabbiadoro a inizio concerto, spiegando che l’ultimo “è stato un anno molto intenso. Ho dovuto chiarire delle cose, ho dovuto iniziare un percorso emotivo che non so quando, se e dove finirà”. L’artista si è scusato per “non essere uscito con altra musica per un bel po’ di tempo” e ha infine ringraziato “tutte le persone che sono lì sopra e che hanno permesso e creduto nelle mie idee”.

L’addio a mamma Nadia

Nadia Ferrari, la mamma di Marco Mengoni, è morta nel settembre 2024 dopo una lunga malattia. Soltanto molto tempo dopo il cantante era riuscito a parlarne. A Vanity Fair aveva raccontato: “I mesi passano, ma è come se fosse successo sempre ieri. Ogni volta che ci penso è come entrare in una stanza con un buco gigante, so che col tempo ci costruirò anche un recinto e magari cresceranno dei fiori, però quella sensazione resterà sempre”. Nadia era la persona più importante della sua vita, nonostante “scontri, incomprensioni, mancanze…”. Lei, ricorda il figlio, “era g-i-g-a-n-t-e. Sapeva essere la più profonda al mondo, per poi trasformarsi in un attimo in una bambina”. Il dolore è alleviato dalla consapevolezza di “averla avuta con me, di aver lottato come un disperato e di aver fatto di tutto fino all’ultimo”.