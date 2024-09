Fonte: Getty Images Marco Mengoni

“Una notizia che ci lascia sgomenti e increduli. Il tuo sorriso raggiante resterà impresso nel nostro cuore così come la tua dolcezza. Mancherai tantissimo”: è morta a 60 anni Nadia Ferrari, mamma di Marco Mengoni, figura portante della vita dell’artista. Se n’è andata nel suo paese di origine, dove era nata e dove viveva, Ronciglione: a darne l’annuncio è stata la pagina Facebook “Ronciglione per Marco”.

È morta Nadia Ferrari, la mamma di Marco Mengoni

Una notizia improvvisa, che ha lasciato attonito il mondo della musica e dello spettacolo: l’annuncio della scomparsa di Nadia Ferrari è stato pubblicato nella pagina Facebook di Ronciglione dedicata a Marco Mengoni, un artista che si è fatto strada con gentilezza, talento e forza di volontà. Al suo fianco, una figura portante, la mamma Nadia, che lo ha sempre sostenuto nelle sue scelte e in quel percorso frastagliato che è il successo.

Malata da tempo, Nadia Ferrari è stata un punto fermo nella vita di Mengoni, tanto che a lei ha dedicato la sua seconda vittoria a Sanremo 2023 con Due Vite. “Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo. Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che, però, ti forgiano e ti fanno crescere. Parlo di esperienze di vita privata che sono molto delicate”.

Chi era Nadia Ferrari, la mamma di Marco Mengoni

Nel suo percorso lavorativo verso il successo, Marco Mengoni è stato supportato dalla famiglia, i genitori Maurizio Mengoni e Nadia Ferrari. Quest’ultima gli ha preso la mano sempre, giorno dopo giorno, aiutandolo a coltivare quella passione – e il talento indiscusso – verso la musica. Perché è stata lei la prima a credere in lui, a riconoscere che Marco aveva qualcosa di fuori dal comune. Che era destinato – come è stato, del resto – a cose straordinarie, diventando una delle voci più importanti in Italia.

Affettuosa, presente, talvolta rigorosa: di lei abbiamo sempre saputo ben poco. Lontana dalle luci dei riflettori, è stato Mengoni a parlare della mamma Nadia nel corso di alcune interviste: un punto di riferimento saldo, ma discreto. I fan dell’artista sono sgomenti dell’apprendere della sua morte, il 22 settembre 2024, in provincia di Viterbo, a Ronciglione, dove ha sempre lavorato e vissuto. Soprattutto perché era legatissima ai fan di Marco: una donna conosciuta, benvoluta da tutti.

“Marco non è mai cambiato, è sempre stato lo stesso. Anche quando è diventato famoso. La fama non lo ha condizionato affatto”, aveva detto del figlio dopo Sanremo. A volte lo avrebbe voluto più vicino a lei, quel figlio talentuoso e destinato a grandi cose, ma proprio per questo aveva scelto di lasciarlo libero, sia di fare le sue esperienze quanto di crescere e di maturare. E persino di sbagliare, come aveva raccontato in un’intervista a DiPiù Tv. Più volte Marco, nel corso degli anni, sempre con discrezione – tratto comune della famiglia Mengoni – ha dedicato dei post su Instagram alla sua mamma. E ora il mondo della musica e i suoi fan si stringono intorno all’artista, in questo momento difficile: l’ora più buia per un figlio.