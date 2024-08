Ascolti tv 22 agosto: Alberto Angela torna e sfida Gioco Sporco

Fonte: Getty Images Alberto Angela

Giovedì 22 agosto su Rai 1 torna Alberto Angela all’interno del palinsesto con il suo Noos, mentre Rai 2 opta per il romanticismo con il film Quello che tu non vedi. Rete 4 propone La figlia del generale, thriller cult del 1999 con John Travolta e Canale 5 ci trasporta sulla Costiera con il romanticismo tutti italiano di Sotto il sole di Amalfi. Su Italia 1, invece, si ripercorrono eventi tragici e spesso irrisolti dello sport con Gioco sporco. Ma chi ha battuto il record di ascolti di giovedì 22 agosto?

Ascolti tv 22 agosto: chi vince la prima serata

Nella serata di ieri, giovedì 22 agosto 2024, su Rai1 torna Alberto Angela con il suo Noos – L’Avventura della conoscenza: il programma di divulgazione, dopo la pausa estiva (anche) per via di Temptation Island ha interessato 1.468.000 spettatori pari al 12.6% di share. Un risultato ottimo che non batte però la programmazione di Canale5, che con Sotto il sole di Amalfi, film che comprende nel cast Lorenzo Zurzolo, Luca Ward e Raz Degan, ha conquistato 1.742.000 spettatori con uno share del 14%.

Su Rai2 Quello che tu non vedi incolla allo schermo 631.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1, Gioco Sporco interessa 497.000 spettatori pari al 4.3%. Rai3 manda in onda Atletica: Diamond League ottenendo 665.000 spettatori e il 4.7% mentre Rete4, con John Travolta ne La Figlia del Generale, ottiene 692.000 spettatori (5.8%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 739.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 il match di UECL Fiorentina – Puskas Akademia ottiene 650.000 spettatori con il 4.6%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 509.000 spettatori (4.2%).

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè batte i rivali ottenendo 2.562.000 spettatori con il 17.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie invece 2.275.000 spettatori pari al 15.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine interessa 1.095.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 622.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 623.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda piace a 1.023.000 spettatori (7%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 251.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 579.000 spettatori (4%).

Preserale, gli ascolti di giovedì 22 agosto

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene un ascolto medio di 1.838.000 spettatori pari al 20.3% mentre Reazione a Catena coinvolge 2.739.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5 la replica di The Wall – Protagonisti intrattiene 1.278.000 spettatori (15.2%) mentre The Wall viene visto da 1.995.000 spettatori (17.6%). Su Rai2 l’appuntamento con il crimine di NCIS Los Angeles raccoglie 346.000 appassionati pari al 3.3% mentre SWAT 463.000 pari al 3.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 322.000 spettatori (3.4%) e FBI: Most Wanted raccoglie 478.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.859.000 spettatori (15.5%). Su Rete4 Terra Amara interessa 454.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 129.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Hotel di Bruno Barbieri ha conquistato 127.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 442.000 spettatori con il 3.4%.