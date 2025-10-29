La Pennicanza, Fiorello torna in tv: c’è la data ma dipende da Bruno Vespa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una nuova puntata de La Pennicanza e promettono che presto torneranno in televisione, su Rai 1. Anzi comunicano già la data: il 9 novembre. Ma tutto dipende se ottengono il permesso di Bruno Vespa.

Fiorello, l’omaggio a James Senese

Dopo aver proposto un’alternativa radiofonica di Affari Tuoi e aver svelato la verità sui cambiamenti che riguardano il programma di Stefano De Martino, la puntata di oggi 29 ottobre de La Pennicanza, in onda da lunedì a venerdì su Rai Radio2 dalle 13.45 alle 14.30, si apre con un omaggio commosso e affettuoso a James Senese: “Ricordiamo la sua classe e la sua arte. Ho avuto l’opportunità di lavorare con lui durante la promozione cinematografica del documentario “Passione” di John Turturro”, le parole di Fiorello, che ha poi mandato in onda “’O Sanghe”, brano del compianto sassofonista napoletano, scomparso questa mattina”.

Fiorello e la surreale telefonato alla famiglia Sinner

La puntata prosegue con la solita, surreale chiamata alla famiglia Sinner: risponde Mark, più serio che mai. “Alcaraz ieri ha perso? Siamo affranti… noi siamo una famiglia molto sportiva. Siamo talmente tristi che abbiamo cambiato tutte le cover dei telefonini: adesso abbiamo la faccia di Lucio Corsi.” Quando Mark pensava di essere fuori onda, partono festeggiamenti sfrenati.

L’ironia sportiva dello showman continua con il calcio: “Nel 2025 in 100.000 si sono trasferiti in Piemonte. Sono tutti allenatori della Juve!”.

Fiorello chiama Sofia Goggia

E visto l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali, Fiorello chiama una delle atlete italiane tra le più attese, Sofia Goggia: “Come mi sto preparando? Con il mocio, pulendo il pavimento!” risponde ironica. Aggiunge seriamente: “Andiamo in America il 10 novembre e poi tutta una tirata fino a fine marzo”. Un pensiero alle colleghe: “Dispiace per la Bassino che si è fatta male, la Brignone invece pare che metta gli sci a fine novembre, facciamole un in bocca al lupo!”. Goggia si diverte con le imitazioni, da Francesca Fagnani fino a Vincenzo De Luca, commentando a modo suo l’avvicinarsi dell’evento.

Non manca la satira politica: Fiorello commenta le parole di Romano Prodi, che ha criticato il PD. “Ha detto che l’opposizione non è vista come una vera alternativa – scherza lo showman – detto da Prodi… La Schlein, in segno di lutto, ha appeso l’eschimo a mezz’asta!”.

Fiorello annuncia il ritorno in tv

Lo showman conclude con un annuncio che suona come una promessa: “Vorremmo tornare su Rai1 per fare il nostro mini-varietà, sempre di domenica, sempre dopo il TG1… ma il 9 novembre. Abbiamo ancora tempo per convincere Bruno Vespa!”.

I fan sono entusiasti all’idea di vedere Fiorello e Biggio in tv, anche se Vespa si deve sacrificare per loro. E scrivono sui social: “bravissimi. Per piacere fate sempre voi 5 minuto al posto di bruno vespa😂😂😂😂😂”.