Fiorello a La Pennicanza, la verità su Stefano De Martino: “Ecco perché Affari Tuoi viene tagliato”

A "La Pennicanza" Fiorello ironizza ancora su Stefano De Martino e "Affari Tuoi". Frecciatina anche a Belen e poi arriva la telefonata di Francesca Fagnani

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Royal e Lifestyle Specialist

Fiorello e Fabrizio Biggio sono tornati con una nuova puntata de La Pennicanza, che va in onda da lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 14.30 su Rai Radio2. Tanti gli argomenti trattati, anche se lo showman non sembra tanto preparato. Ma questo è il bello della diretta.

Fiorello, la verità su Stefano De Martino

Fiorello si riprende subito dopo un attimo di incertezza e non può evitare di parlare di Stefano De Martino, l’eterno secondo nella classifica degli ascolti tv del prime time. Gerry Scotti sembra per lui inarrivabile e questo mortifica Rai 1 che sta proponendo una serie di soluzioni per vincere nello share contro La Ruota della Fortuna.

Persino Fiorello ha detto la sua, presentando un’alternativa radiofonica ad Affari Tuoi. Per poi svelare la verità sulla scelta della Rai di accorciare la trasmissione dei pacchi. “Pare che Affari tuoi verrà accorciato per rispetto al pubblico… non si sa di quanto. Il motivo? De Martino vuole vedere il finale de La Ruota della Fortuna!”.

E visto che si parla di De Martino, viene nominata anche l’ex moglie Belen quando Fiorello commenta le notizie di attualità circa le foto delle vip manipolate con l’intelligenza artificiale.

“Attacco dell’intelligenza artificiale alle donne, una vera violenza”, l’appello dello showman, che poi sdrammatizza: “Belen è furiosa: ‘Denuncio, in Rete ci sono mie foto finte in cui appaio vestita!’”.

Segue la satira religiosa e sociale: “Il cardinal Savino dice: ‘La Chiesa dia dignità ai gay!’. Applauso! Del resto, lo dice il Vangelo: ama il prossimo tuo come te stesso… più ‘omo’ di così?”.

Fiorello, le telefonate a sorpresa di Francesca Fagnani ed Eros Ramazzotti

Non mancano le sorprese, come la telefonata di Francesca Fagnani, che dopo aver chiamato l’ormai collaudato ‘ufficio reclami’ de La Pennicanza, in linea con Fiorello improvvisa una performance cantata di Grande grande grande di Mina, che tra l’altro ha cantato il jingle della trasmissione. E scoppia un fragoroso applauso in studio. Non a caso chiama la Fagnani visto che proprio il 28 ottobre debutta la nuova stagione di Belve su Rai 2.

Poi è il turno dello showman, che si diletta in un’esibizione sulle note di Più bella cosa, accompagnato al pianoforte dal maestro Cremonesi. E a telefonare subito dopo non è altro che Eros Ramazzotti, che riceve anche gli auguri da tutto il pubblico in studio per il suo compleanno.

Fiorello e la politica

La satira poi si sposta sui temi politici: “Orban è arrivato a Roma e se l’è presa con tutti… persino con gli ungheresi!”, racconta Fiorello. “È andato dal Papa a chiedere l’indulgenza plenaria per se stesso… e ha fatto anche un omaggio, la preghiera ‘Urbis et Orban’!”.

Infine, la surreale lista di nozze del matrimonio di Massimo Cacciari: “Piatti ‘in porcellona’, riproduzione in grandezza naturale di Lilli Gruber in vetro di Murano, copia manoscritta di un saggio filosofico, modellino del Mose non funzionante, zerbino con scritto ‘vai in mona’, vassoio in argento con il volto di Schlein… e, naturalmente, un quadro: L’Urlo di Massimo Cacciari!”, l’elenco ironico dello showman.