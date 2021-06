Chi è Gabriele Vagnato, tiktoker comico che intrattiene milioni di fan

editato in: da

Simpatia e comicità: sono queste le carte vincenti di Gabriele Vagnato, che gli hanno permesso di conquistare più di 3 milioni di follower su TikTok e oltre un milione su Instagram. Oggi è uno dei tiktoker italiani più seguiti e può dirsi orgoglioso del suo successo.

Nome e cognome: Gabriele Vagnato

Data e luogo di nascita:8 febbraio del 201 ad Asti

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Acquario

Fidanzata: Michela

TikTok: gabrielevagnato

Instagram: gabrielevagnato

YouTube: Gabriele Vagnato

Gabriele Vagnato da piccolo

La simpatia di Gabriele si è palesata da quando era piccolissimo. Fin da bambino, infatti, ha dimostrato di avere un’attitudine per la comicità, intrattenendo i suoi cari e gli amici di famiglia con il suo carattere e la sua solarità. Nel 2014, così, ha aperto il suo canale YouTube, pubblicando il suo primo video circa un anno dopo.

Le storie d’amore di Gabriele Vagnato

Molto riservato, Gabriele ha cercato di portare sui social soprattutto il suo talento, tenendo da parte la sua vita privata. In passato, però, ha dichiarato di essere fidanzato con una ragazza, Michela, che è lontana dal mondo del web e non aspira a diventare famosa. Anche per questo, ha evitato di rendere nota la sua relazione.

Litigi e collaborazioni

Nel tempo, Gabriele ha collaborato con molti dei suoi colleghi influencer, conosciuti durante alcuni tour a cui ha preso parte o a progetti a cui ha collaborato, come Marta Losito e Elena Sofia Picone.

Le attività di Gabriele

Tour

Nel 2017 per Gabriele arriva una grandissima soddisfazione. Gli viene infatti chiesto di guidare un il Challenge Tour e Muser Tour in giro per l’Italia. Un’iniziativa che ha ottenuto l’attenzione dei ragazzi più giovani e che si sono recati alle sedi degli eventi anche per intrattenersi con Vagnato.

Spettacolo

Ben presto, poi, ha potuto esibire la sua comicità e il suo talento sul palco. Ha, così, preso parte ad alcuni Festival e ad alcuni eventi, come il Beautiful Festival di BeYou, portando in scena dal vivo i suoi sketch e le sue parodie.

Libri

È, invece, il 2019 quando mette la sua firma su ‘Pianeta Social Party 2’ un libro edito da DeAgostini a cui hanno collaborato giovani influencer italiani, come Elena Sofia Picone e Marta Losito. Nello stesso anno ha pubblicato un lavoro tutto suo: ‘La mia vita è una sfiga, sarà per la prossima!’.