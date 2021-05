Chi è Elena Sofia Picone, la ragazza della porta accanto star di TikTok

editato in: da

Dolce, bella e genuina, Elena Sofia Picone è una delle tiktoker più apprezzate dai giovanissimi. Riservata e sincera, la creator ama condividere con i suoi follower la sua quotidianità, e tra un balletto e un consiglio sul make up, è riuscita a conquistare un pubblico sempre più vasto.

Nome e cognome: Elena Sofia Picone

Data e luogo di nascita: 10 ottobre 2003, Mestre

Dove abita: Mestre

Segno zodiacale: Vergine

Fidanzato: Luca Di Vera

House: Chill House

TikTok: Elena Sofia Picone

Instagram: Elena Sofia Picone

YouTube: Elena Sofia Picone

Gli esordi di Elena Sofia Picone

Elena Sofia Picone ha iniziato la sua avventura sul web nel 2015, quando ha aperto il suo canale YouTube. La giovane ha sempre amato condividere contenuti divertenti con i suoi fan, ed è per questo che ha trovato terreno fertile su TikTok. Sulla piattaforma amatissima dai giovane, l’influencer pubblica spesso scenette comiche e coreografie, che le permettono di dare spazio a una delle sue grandi passioni, la danza.

Le storie d’amore di Elena Sofia Picone

Dal settembre 2018 Elena Sofia Picone è legata a Luca Di Vera, che spesso appare anche nei suoi video su Tik Tok e in tanti scatti condivisi sul suo profilo Instagram. “Sono innamorata. Per me la parola amore – ha spiegato in un video su Youtube – è qualcosa di molto importante, non è una parola che va detta a caso. Dopo tanto che stavo con Luca mi son sentita di dirglielo”.

La famiglia di Elena Sofia Picone

Se riguardo la sua vita sentimentale l’influencer non ha mai nascosto i suoi sentimenti per il fidanzato Luca, lo stesso non si può dire per la sua vita privata. Elena Sofia Picone infatti ha sempre dichiarato di essere molto riservata, e per questo motivo ha sempre tenuto i suoi familiari lontano dai social, se non in rare occasioni.

“Mio padre e mia madre sono super appassionati di Tik Tok, mio padre è molto creativo ma non vuole apparire mentre mia madre si vergogna di meno”, ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair.

Collaborazioni e litigi

Elena Sofia Picone è stata una delle Guest star della Chill House, dove ha conosciuto e collaborato con i Q4, Valerio Mazzei e Zoe Massenti. Ma oltre ai legami lavorativi sono nate delle amicizie, soprattutto con Jennifer Preda e Valeria Vedovatti, che appaiono spesso sui profili social dell’influencer.

La giovane all’inizio del suo percorso fosse molto legata a un’altra collega, Marta Losito. Pare però che negli anni il loro rapporto si sia raffreddato, a vantaggio di altre amicizie, come quella con Sofia delle Rive.

Le attività di Elena Sofia Picone

Elena Sofia ha due grandi passioni, quella per la danza e quella per la recitazione, che le hanno fatto guadagnare un grande successo sia su YouTube che su TikTok.

Come tante delle sue colleghe come Zoe Massenti, Elisa Maino e Ambra Cotti, la giovane fa parte delle testimonial di Be You, la linea di diari e astucci dedicati ai teenager.

Vanessa e Rocco, i cani di Elena Sofia Picone

Sui profili social di Elena Sofia Picone appaiono spesso i suoi due Shar Pei, Vanessa e Rocco, di cui è follemente innamorata.