Chi è Zoe Massenti, la giovane influencer che impazza su TikTok

È bella, simpatica e ha conquistato TikTok: è Zoe Massenti, una delle influencer più seguita sulla piattaforma video dedicata ai più giovani. La sua predisposizione naturale al ballo e al muoversi davanti alla telecamera l’hanno resa una vera e propria star del web, raccogliendo sul suo profilo un numero impressionante di seguaci.

Oltre ad aver scritto un libro, Libera come le stelle, la giovane tiktoker ha debuttato anche come attrice: è una delle protagoniste del film La Befana vien di notte 2 – Le origini, prequel della commedia con Paola Cortellesi uscita nel 2018, che uscirà tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Nome e cognome: Zoe Massenti

Data e luogo di nascita: 24 agosto 2002, Roma

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Vergine

Fidanzato: Danilo Nicolucci

Genitori: Luigi e Roberta

House: Chill House

TikTok: Zoe Massenti

Instagram: zoemassenti_

Zoe Massenti da piccola

Zoe Massenti è nata il 24 agosto 2002 a Roma. Fin da piccola si è appassionata alla danza, tanto da studiarla per oltre 11 anni. L’amore per questa disciplina è evidente nei suoi video su TikTok, dove mostra tutto il suo talento.

La sua carriera da creator e influencer è iniziata come quella di tanti altri ragazzi su Musical.ly, quando insieme alle amiche condivideva video divertenti. Con l’avvento di TikTok Zoe ha cominciato a postare con costanza con l’intento di strappare un sorriso ai suoi seguaci.

Le storie d’amore di Zoe Massenti

Come tanti influencer della sua generazione, la notorietà ha acceso i riflettori sulla vita privata di Zoe Massenti.

Alla giovane sono stati attribuiti diversi flirt: i suoi fan hanno spesso pensato che la giovane avesse avuto delle relazioni con quelli che invece lei ha sempre ritenuto cari amici, ossia Diego Lazzari, Gianmarco Rottaro e Lele Giaccari. Il suo cuore però è impegnato da tempo.

Danilo Nicolucci

La ragazza è legata da tempo al calciatore Danilo Nicolucci. La loro relazione è stata caratterizzata da alti e bassi, tra rotture, ritorni di fiamma e scatti social ricchi di passione e tenerezza. Sembra che oggi i due stiano insieme, anche se non hanno mai ufficializzato il loro legame: a dimostrarlo i post di entrambi sui social e i commenti dei fan, felicissimi per loro.

La famiglia di Zoe Massenti

Zoe non ha mai voluto svelare troppi dettagli della sua famiglia: dai suoi profili social si intuisce il legame speciale con la madre e ha parlato del rapporto con il padre parecchio turbolento.

In un video su TikTok la giovane ha raccontato: “I miei si sono separati quando avevo circa 10 anni. Sono andata a vivere con mamma e la mia cagnolina. Vedevo papà molto poco e il nostro rapporto ha iniziato a sgretolarsi. Per un periodo non ci siamo parlati né visti per quasi un anno”.

Dopo la separazione dei genitori la Massenti ha iniziato a vivere con sua madre, mentre suo padre si è rifatto una famiglia: Zoe infatti ha due fratellastri che però non vede mai e con cui ha pochissimi rapporti.

Collaborazioni e litigi

Come già accennato la creator romana fa parte della Chill House, la casa di tiktoker dove risiedono anche Gianmarco Rottaro, Lele Giaccari, Tancredi Galli, Valerio Mazzei e Diego Lazzari. Proprio a causa di quest’ultimo nel tempo si sono create delle incomprensioni con Elisa Maino, l’ex ragazza del tiktoker.

Le attività di Zoe Massenti

La Massenti ha raccontato la storia della sua vita in Libera Come le Stelle, il suo primo romanzo, edito da Rizzoli, pubblicato nel settembre del 2020. La protagonista del volume si chiama Denise, ma si tratta proprio di Zoe, come ha scritto su Instagram: “Denise sono io. Le sofferenza che prova lei sono le stesse che ho provato io delle sue vicende personali. Le emozioni scritte qua dentro sono reali. Scrivere il libro è stata una terapia. Mi ha aiutato a tirare fuori delle emozioni”.