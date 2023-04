Concerto del Primo Maggio 2023: chi si esibisce e dove vederlo in tv

Fonte: IPA Concerto Primo Maggio 2023 tra gli artisti i Coma Cose. Dove vederlo

È uno dei momenti più attesi della musica (ma non solo) italiana, stiamo parlando del Concerto del Primo Maggio che ogni anno ospita nomi di rilievo del panorama artistico. E anche l’edizione 2023 promette di non deludere, con un ricco parterre di artisti che vengono svelati piano piano. Chi si esibisce e dove vedere il concertone in tv.

Concerto del Primo Maggio 2023, chi si esibisce

Il primo maggio, come da tradizione, andrà in scena il tanto atteso concerto in piazza San Giovanni a Roma. È stato annunciato che sarà la cantautrice norvegese Aurora l’ospite interazionale dell’edizione 2023, tra i suoi brani Cure For Me e Runaway, uscito nel 2016 e molto amato (anche dagli utenti TikTok).

E poi tanti annunci di artisti italiani che saliranno sul prestigioso palco, allestito ogni anno nella Capitale. Si esibiranno: Ariete, i Coma_Cose, Mr. Rain e Tananai, che abbiamo visto in gara nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. E poi ci saranno Francesco Gabbani, i Baustelle, Aiello, Fulminacci, Carl Brave, i Bnkr44 e Matteo Paolillo. Quest’ultimo è il cantautore di O mar for, la sigla della serie Mare Fuori.

Alla line-up si aggiungono Piero Pelù, per lui è l’undicesima volta sul palco del concerto del Primo Maggio. In questa occasione sarà in compagnia di Alborosie con il quale presenterà il nuovo brano Musica libera. E poi ci saranno Rose Villain, cantante e autrice, reduce dalla pubblicazione del suo primo album Radio Gotham, e Alfa, cantautore genovese.

Non sfugge che ci sia una presenza consistente di artisti che si sono esibiti nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, compreso Piero Pelù che quest’anno era nelle vesti di ospite sul palco esterno all’Ariston.

Un cast ricco, per un evento che ogni anno è seguito da tantissime persone sia in piazza sia da casa. La prima edizione risale al 1990 e il Concertone viene promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany.

Ancora non è noto chi condurrà quest’anno l’appuntamento, che per quattro anni di fila ha visto al timone del programma Ambra Angiolini. L’attrice e cantante, in occasione delle varie edizioni del Concertone, ha dato ulteriore prova di saper gestire un palco così prestigioso e una diretta che va avanti per diverse ore.

Concerto Primo Maggio 2023, come vederlo in televisione

Per chi non potrà essere presente a Roma, e godere delle emozioni della piazza, arriva in suo aiuto la televisione. Infatti, sarà possibile seguire il Concerto del Primo Maggio 2023 in tv. Come di consueto lo spettacolo verrà trasmesso su Rai 3, ma si potrà assistere alle performance anche su altri canali. Chi ama la radio potrà ascoltare il concerto su Rai Radio2, sui dispositivi e i pc sarà visibile su Rai Play, mentre dall’estero grazie a Rai Italia.

Intanto si inizia a delineare la struttura di quello che sarà lo show di quest’anno: un momento importante per la musica italiana, con tanti artisti che si susseguono sul palco, ma in cui non mancano mai anche dei momenti dedicati alla riflessione visto che l’evento si svolge nella giornata che celebra la Festa dei Lavoratori.