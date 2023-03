Tananai senza etichette, dal bacio con Fedez all’amore per un uomo: “Non sarei spaventato”

Fonte: IPA Tananai

Pur essendo arrivato ultimo, Tananai era stato definito uno dei veri vincitori del suo primo Festival di Sanremo, considerando l’enorme popolarità ottenuta. Lo si può dire ancor di più dopo l’edizione 2023, che lo ha visto tra i protagonisti assoluti, finendo al quinto posto.

La sua Tango è tra le hit più ascoltate tra radio e social, arricchita da un videoclip che stringe il cuore, raccontando una storia drammaticamente vera legata alla guerra in Ucraina. La sua vita è cambiata radicalmente e di questo e molto altro ha parlato in un’intervista a Vanity Fair. Per un periodo si è perso, abbagliato dalla popolarità improvvisa: “Ho perso di vita ciò che conta, dalla famiglia agli amici, fino alla musica stessa”.

Tananai e la lotta per i diritti

Negli ultimi anni si è parlato spesso della necessità degli artisti di scendere in campo, in tema di diritti, e dire la propria. Un modo per sfruttare il proprio piedistallo, facendosi ascoltare da milioni di persone. Di fatto si sfrutta un’enorme cassa di risonanza per far passare messaggi che si ritengono giusti, al fine di scuotere le coscienze.

Un chiaro esempio è rappresentato da Fedez, che però si è ritrovato dinanzi colleghi decisamente contrari, come Salmo, che ha parlato di “favola che deve finire”. Tananai resta nel centro, evidenziando come non debba essere un obbligo, ma sia giusto farlo se una persona sente tale bisogno.

Restando su questo tema, si è espresso in maniera secca su quella che nell’intervista viene definita stretta del governo sulle famiglie arcobaleno: “Una privazione dei diritti non mi vedrà mai d’accordo”.

Il significato del bacio tra Tananai e Fedez

Su un fronte decisamente più personale, ha descritto il suo rapporto con le droghe con una sola parola: “Cannette”. Ha raccontato di come suo padre si infuriò nello scoprire del “fumo”, temendo probabilmente fosse incline alle dipendenze. Per quanto possa dare l’idea d’essere un giovane propenso a perdere il controllo di sé, Tananai non ha dubbi: “Mi piace avere il controllo della mia mente”.

Dalle certezze su questo tema all’insicurezza relativa al futuro in ambito amoroso. Il cantante di Tango semplicemente non vuole darsi dei limiti. In passato aveva rivelato di non credere nella monogamia e ora sottolinea come semplicemente non ritenga si tratti dell’unica maniera possibile.

La curiosità dei fan non ha però limiti e spesso mira ad assegnare delle etichette. Ad oggi si definisce eterosessuale ma il futuro è qualcosa di sconosciuto: “So chi sono adesso ma non mi conosco per quello che potrò essere. Se in futuro incontrassi un ragazzo e provassi dei sentimenti nuovi, non ne sarei spaventato. I miei genitori mi hanno cresciuto senza etichette”.

Una fluidità che appartiene alla Gen Z ma non all’intera opinione pubblica. Per questo motivo il bacio tra Tananai e Fedez nel 2022 fece tanto scalpore, anche se non come quello con Rosa Chemical a Sanremo 2023.

Non era altro che una dimostrazione d’affetto, ha spiegato il cantante, ricordando quel momento particolare. Il rapper aveva superato il dramma del tumore e non cantava dal vivo da un po’: “Le emozioni hanno preso il sopravvento e lui era contentissimo”.