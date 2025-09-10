Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso si allena con Pasquale La Rocca: “Ansia pazzesca”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Manca ormai pochissimo all’inizio di Ballando con le Stelle e Barbara D’Urso ha già iniziato le prove, allenandosi con Pasquale La Rocca. La conduttrice è entrata nel cast dello show di Milly Carlucci ed è pronta a sfidare gli altri concorrenti, fra esibizioni e i voti della giuria. Su Instagram la D’Urso ha condiviso alcuni video, svelando nelle Stories di essere molto emozionata.

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso inizia le prove

Su Instagram, Barbara D’Urso ha svelato di sentirsi come “al primo giorno di scuola” dietro le quinte di Ballando con le Stelle e di sentirsi particolarmente in ansia. Il suo arrivo in pista è particolarmente atteso, non solo perché segna il suo ritorno in tv dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, ma anche perché Milly Carlucci l’ha sempre fortemente voluta nel programma, conoscendo la sua passione per il ballo.

“Oggi primo giorno di prove, pesante, pesantissimo – ha confessato Barbara D’Urso -. Sapete qual è il punto focale per quanto mi riguarda? Che tutti pensano che io sappia ballare; in realtà io vi giuro che non so ballare. So fare quelle cose che ho fatto con il mio ballerino, quei due minuto. Io ogni tanto… non faccio neanche delle lezioni. Lui viene da me, balliamo, ci divertiamo ma così. Invece la tecnica, il cha cha, la rumba. Non so fare niente e quindi ho un’ansia pazzesca. Molto bene, inizia così la mia nuova avventura. Con il cuore”.

La conduttrice ha poi raccontato il primo giorno di prove con Pasquale La Rocca, ballerino con cui si esibirà. “Non abbiamo fatto le prove, ecco come è finita. Abbiamo fatto mille cose, siamo andati a mangiare al volo ed è finita così. Inizierò domani… aiuto”, ha detto, svelando di aver incontrato dietro le quinte Filippo Magnini, anche lui concorrente della trasmissione.

Il ritorno in tv di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle rappresenta una sorta di riscatto per Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset e la vita lontana dalla tv. In questi anni la conduttrice non ha mai nascosto il dolore per la scelta di estrometterla da Pomeriggio Cinque e Domenica Live, suoi programmi di punta. “Non sono scomparsa per mia scelta. Ma, invece, ho scelto io in questi due anni di stare tranquilla, in un angolo, di non parlare, non replicare mai alle mille cose che ho letto. E aspettare. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte”, aveva spiegato qualche tempo fa al Corriere della Sera, confermando i contatti con la Rai.

Poco dopo era arrivato l’annuncio di Milly Carlucci che aveva svelato di aver portato nel cast di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso. Il cachet non è stato svelato, ma si parla di una cifra piuttosto alta, segno della volontà della Rai di puntare sulla conduttrice e sul suo grande carisma. Una responsabilità di cui la D’Urso è più che consapevole: la presentatrice si è già messa al lavoro con la consueta energia e di sicuro sarà fra i personaggi chiave di questa nuova edizione dello show.