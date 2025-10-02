Milly Carlucci: “Ballando con le Stelle non è flop”. E svela il motivo di Affari Tuoi al sabato sera

La conduttrice Rai ha deciso di fare chiarezza su quanto è stato scritto negli ultimi giorni sul suo programma di successo. E ha detto la sua anche sul caso Marcella Bella

È già tempo per Milly Carlucci di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Ma sempre con la solita diplomazia ed eleganza che la contraddistinguono. Dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle se ne sono dette e scritte di ogni, soprattutto in merito alla sfida degli ascolti tv con Tu si que vales. E tanto ha fatto chiacchierare anche la decisione, presa solo in un secondo momento, di trasmettere Affari Tuoi anche il sabato sera per fare da traino al dancing show.

Milly Carlucci parla degli ascolti tv di Ballando con le Stelle e di Affari Tuoi

La prima puntata di Ballando con le Stelle è stata seguita da 2.994.000 spettatori pari al 23% di share mentre Tu si que vales ha appassionato 4.024.000 persone (28.5%). In molti hanno subito gridato al flop ma la padrona di casa Milly Carlucci ha prontamente ridimensionato la faccenda.

“È il debutto più alto degli ultimi dieci anni fatta eccezione per quello della scorsa stagione che è stato eccezionale. Credo ci sia troppa isteria in base ad un punto in più o ad uno in meno. – ha spiegato Milly a Super Guida Tv – La verità è che il programma è molto amato e i protagonisti stanno entrando nel cuore della gente. I dati social e digital che sono oggettivi e non frutto di un campione sono lì a dimostrarlo. 40% in più di interazioni è un dato clamoroso“.

Del resto, chi segue da tempo Ballando con le Stelle sa che ha quasi sempre avuto un avvio cauto, per poi guadagnare terreno puntata dopo puntata. La crescita dei concorrenti, i momenti di spettacolo e le inevitabili polemiche alimentano una curiosità progressiva che spesso permette al programma di consolidare il proprio pubblico. Troppo poco basarsi solo sul debutto.

E sulla decisione della Rai di inserire Affari Tuoi prima di Ballando con la Stelle, la Carlucci è stata chiara: “Non c’è nessuna rotta da invertire per quanto mi riguarda. Semplicemente è una legittima decisione aziendale per contrapporre programmi della stessa categoria in un orario in cui il pubblico ama giocare”.

Milly Carlucci su Marcella Bella, Belen Rodriguez e Barbara D’Urso

Impossibile, poi, non menzionare il caso Marcella Bella, diventata subito bersaglio della giuria a Ballando con le Stelle, così come Beppe Convertini. “Può essere uscita fuori una battuta infelice ma definire sessista la nostra giuria è ridicolo”, ha assicurato la Carlucci, pronta ad ospitare nel suo show Belen Rodriguez.

Sulla soubrette argentina c’è molta attesa visto che da tempo manca dal piccolo schermo. “Il mio staff ci ha provato varie volte. Quest’anno c’erano le condizioni e ci siamo parlate. Belen è molto motivata e farà un figurone. Il suo ballerino sarà Yuri Orlando uno dei protagonisti di Sognando Ballando. Sarà uno spettacolo, vedrete”, ha anticipato la Carlucci.

Milly ha infine speso parole di elogio per Barbara D’Urso, che si è messa in gioco dopo un lungo periodo di stallo: “Siamo molto diverse caratterialmente ma abbiamo in comune l’amore per questo lavoro, la dedizione, la determinazione e la professionalità. Nella prima puntata l’ho trovata straordinaria. Con lei c’è grande sintonia. Mi piacerebbe realizzare un progetto con lei ma non la vedo come giurata di Ballando ma come grande protagonista del palcoscenico”.