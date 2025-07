IPA Max Pezzali

È stato il simbolo di una generazione, ma spesso non gli si è dato troppo credito, considerando la sua arte un gioco. Negli ultimi anni, Max Pezzali si è preso la sua rivincita e, dopo aver finalmente conquistato il palco di San Siro, è diventato uno degli artisti più seguiti del paese. Il leader degli 883 è l’unico artista italiano nella classifica dei concerti più seguiti dell’anno, superato solo da star internazionali del calibro degli AC/DC.

Max Pezzali tra i concerti più seguiti d’Italia

Nel 2024, in Italia i concerti hanno rappresentato il 2% del totale degli eventi nazionali, con un totale di 29 milioni di spettatori. Sono i dati del Rapporto Siae 2024 sullo Spettacolo in Italia. I più seguiti, rivelano i numeri, sono i concerti pop-rock, che raccolgono l’83% del pubblico. A farla da padroni sono i grandi artisti internazionali. Il concerto più seguito in Italia lo scorso anno è stato quella della storica band rock degli AC/DC, con oltre 102.000 presenze al concerto di Campovolo, in Emilia-Romagna.

Campovolo è un’eccezione, capitali dei grandi eventi si confermano Roma e Milano, dove si sono svolti i concerti più popolosi dell’intero anno. Al secondo posto c’è il concerto dei Green Day all’Ippodromo di Milano (78.500 presenze); stessa location per l’esibizione dei Metallica, che ha raccolto 72.637. All’Ippodromo anche il record di Travis Scott, con 71.512 spettatori; seguito da Lana Del Rey e dei suoi 66.904 fan. Conclude la stagione dell’arena milanese il concerto degli Stray Kids, cui hanno partecipato 66.110 fan paganti.

Numeri straordinari anche per i due concerti di Taylor Swift a San Siro, con 64.125 spettatori la prima sera e 151 in più alla seconda. In nona posizione si piazza Max Pezzali, che al suo esordio sul prestigioso palco dello stadio milanese ha coinvolto 64.108 fan: si tratta dell’unico italiano in classifica. Chiudono la lista i Coldplay di Chris Martin, con 62.978 spettatori al concerto di Roma all’Olimpico.

I concerti più grandi del mondo

Ultimo ha venduto, in appena tre ore, 250mila biglietti per il concerto di Tor Vergata a Roma, in programma il prossimo 4 luglio 2026. Il cantautore romano si è aggiudicato così un record mondiale, strappato di mano al connazionale Vasco Rossi che, con il suo live a Modena Park del 2017, aveva raggruppato 225.173 spettatori. Si tratta di numeri che si riferiscono esclusivamente a spettatori paganti e certificati dalla Siae, di ben altre cifre si parla quando si pensa ai concerti gratuiti, eventi davvero epocali, in grado di segnare la storia della musica moderna.

Quali sono allora i concerti che (paganti o meno) hanno davvero raccolto il maggior numero di persone di sempre? Si inizia, al quinto posto, con lo show del duo Simon & Garfunkel di New York: tra il verde di Central Park, nel 1981, si segnalò un pubblico compreso tra le 400 e le 500mila persone. 700mila furono invece i fortunati che potettero ascoltare i Queen sotto il sole di Rio de Janeiro. Sempre a Rio, nel 2006, i Rolling Stones (che per superare la folla dovettero far costruire una passerella che collegasse le loro camere d’albergo direttamente con il palcoscenico) radunarono più di un milione di persone. Sfiorano i 3 milioni e mezzo i fan accorsi per ascoltare Jean-Michel Jarre a Mosca, nel 1997, in occasione degli 850 anni dalla fondazione della capitale russa. Al primo posto il concerto di Rod Stewart sulla spiaggia di Ipanema, sempre a Rio De Janeiro: era il 1994 e a cantare con la rockstar c’era più di 3milioni e mezzo di persone.