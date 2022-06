“Come nelle favole”. Manuel Locatelli e Thessa Lacovich sposi: gli abiti e gli invitati vip

Si sono detti sì Manuel Locatelli e Thessa Lacovich e hanno condiviso alcuni romanticissimi scatti del giorno più bello: il loro matrimonio. Momenti profondamente romantici, emozionati, ma anche divertenti. Due gli abiti sfoggiati dalla sposa, tanti gli invitati tra cui molti vip e sportivi. Bellissima la location immersa nel verde della campagna Toscana.

E tanta felicità, che emerge da ogni scatto.

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich, matrimonio “Come nelle favole”

Lo hanno scritto condividendo alcuni scatti sui rispettivi profili Instagram: “Come nelle favole”, perché per Manuel Locatelli e Thessa Lacovich il giorno delle nozze è stato bello come lo si può immaginare sin da bambini quando, leggendo le storie per l’infanzia, si sogna il proprio futuro.

Un abito bianco che è la quinta essenza del romanticismo: lo scollo a cuore, il pizzo, la gonna impalpabile e bianca come una nuovola. E poi il velo a rendere tutto ancora più magico. Lui in un completo nero, elegante e sofisticato.Una coppia bellissima e che trasmette amore.

La location scelta è stata Villa Palmieri, Fiesole, sulle colline di Firenze. La campagna della Toscana ha fatto da sfondo al loro giorno più bello.

E dal romanticismo della celebrazione, si è passati alla festa. Con un cambio d’abito per la sposa, tendenza che sta prendendo sempre più piede. Per la serata ha optato per un vestito bianco che lasciava scoperte le spalle e con un profondo e sensuale spacco.

Canti e balli hanno fatto il resto.

Dagli scatti realizzati dalla fotografa Elisabetta Lilly Red, alle immagini più amatoriali degli ospiti: tutto è stato registrato e immortalato dai tantissimi amici presenti alle nozze. Tra gli ospiti tanti calciatori con le rispettive mogli: presenti Leonardo Bonucci con Martina Maccari, Giorgio Chiellini con Carolina Bonistalli e Mattia Perin con Giorgia Miatto. Tra gli invitati anche Benedetta Quagli, che ha preso il bouquet.

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich, la loro love story

Insieme da diversi anni, Manuel Locatelli e Thessa Lacovich hanno coronato il loro sogno d’amore con le nozze. Un bellissimo legame, il loro, che il calciatore aveva celebrato anche in occasione degli Europei di calcio 2021 quando le aveva dedicato i suoi gol: un gesto molto romantico che non era passato innosservato e che lei stessa aveva commentato su Instagram.

Dopo gli Europei, però, era arrivato uno dei passi più importanti: la proposto di matrimonio. Proprio dopo il primo gol segnato con la maglia della Juventus, Locatelli ha deciso di festeggiare chiedendo alla compagna Thessa Lacovich di diventare sua moglie. Ovviamente lei ha risposto sì, sugellando un rapporto che ora è arrivato a un nuovo emozionatissimo passo: il matrimonio.

“Grazie per essere sempre e silenziosamente accanto a me in ogni momento sempre pronto a prendermi la mano, sorridere ed invitarmi a ballare ed con il ballo trovare il sorriso per ricordarci quanto siamo fortunati, di amarci così tanto. L’uno la spalla dell’altro come ci auguriamo che sia per tutta la vita”, ha scritto Thessa Lacovich a corredo di uno scatto del giorno delle nozze che trasmette felicità. Una gioia che va avanti ormai da tanto tempo, ma che ora ha iniziato un nuovo percorso di vita.