Manuel Locatelli, i suoi gol per la fidanzata Thessa Lacovich

Euro 2020, lo spettacolo delle wags: il tifo delle mogli degli Azzurri

Il segreto di Manuel Locatelli, centrocampista della Nazionale Italiana, si chiama Thessa Lacovich. Il calciatore infatti ha scelto di dedicare proprio a lei i suoi gol più belli: una doppietta nella partita dell’Italia contro la Svizzera. Dopo aver segnato Locatelli ha festeggiato facendo il simbolo della T con le dita. Un modo per sentirsi più vicino alla donna che ama e che non l’ha mai lasciato solo nel suo percorso calcistico.

Riservato in campo, come nella vita privata, Manuel è legato da diverso tempo a Thessa. I due hanno scelto di vivere la loro love story lontano dai riflettori e sono innamoratissimi. Faccia da bravo ragazzo e talento calcistico, Locatelli ha iniziato a giocare nel 2004 nell’Atalanta e nel 2009 è stato notato dal Milan. A soli 18 anni ha esordito in Serie A, poi l’esperienza al Milan e infine il passaggio al Sassuolo dove il calciatore ha mostrato tutta la sua bravura con diverse reti.

Una carriera raccontata attraverso gli scatti pubblicati su Instagram dal calciatore, fra momenti sul campo e altri privati con la sua fidanzata. Thessa, lunghi capelli scuri e sorriso dolce, è rimasta sempre al suo fianco con grande discrezioni. Italiana, la giovane ha origini della costa Rica, lavora sul web ed è fra le wags più seguite del momento, complice anche la stoffa da goleador del suo compagno.

Classe 1998, la Lacovich ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore e si è laureata in Media Advertising. Subito dopo è diventata una e-commerce freelance ed esperta di social media. Nel suo curriculum tante collaborazioni, fra cui un lavoro a Sky come producer in Sky Cinema.

Manuel Locatelli ha scelto di dedicare proprio a lei i gol fatti alla Svizzera nel match degli Europei. Un gesto dolcissimo che svela il loro legame speciale e che Thessa ha commentato su Instagram senza nascondere le emozioni provate.

“Senza parole – ha scritto la ragazza, pubblicando su social uno scatto in cui Locatelli esulta dopo un goal facendo la T -. È successo davvero?”. Immediata la risposta del calciatore che ha replicato: “Non lo sooo!”, con tanto di faccine che ridono e un cuore.