Carolina Bonistalli, chi è la bellissima moglie di Giorgio Chiellini

Carolina Bonistalli è la moglie (bellissima) di Giorgio Chiellini. Riservata e da sempre lontana dai riflettori, è stata legata per circa quattro anni al calciatore prima di convolare a nozze. Nel 2014, presso il Santuario della Madonna delle Grazie, nella città di Livorno, Giorgio e Carolina si sono giurati amore eterno con una romantica cerimonia.

Chiellini e la Bonistalli hanno coronato il loro amore con la nascita di due bambine: Nina e Olivia, che assomigliano moltissimo alla mamma. Carolina è molto legata alla sua famiglia e su Instagram condivide spesso scatti che raccontano le sue giornate, fra giochi con le figlie e momenti di relax con Giorgio. Fra le immagini postate anche alcune che la ritraggono con altre wags mentre festeggia le vittorie in campo del marito e alcune, tenerissime, delle figlie che fanno il tifo per il papà. “Sempre fiera di te”, si legge nella didascalia dello scatto, in cui Carolina definisce la piccola Nina come la “prima tifosa di Giorgio Chiellini”.

Classe 1984, Chiellini, proprio come la moglie, è molto geloso della sua privacy. Il calciatore vive insieme alla famiglia a Torino e il suo profilo Instagram, seguito da migliaia di follower, ospita soprattutto foto che documentano la sua carriera sul campo. Difensore della Juventus e della nazionale italiana, dove è anche capitano, ha sempre potuto contare sull’appoggio di Carolina Bonistalli.

Contemporaneamente al lavoro di calciatore, Chiellini ha deciso di continuare a studiare. Nel 2010 si è laureato in economia e commercio, con una tesi sul bilancio di una società sportiva. In seguito ha ottenuto una laurea magistrale in business administration con votazione di 110 e lode.

Carolina è stata fondamentale per Chiellini soprattutto nel periodo in cui, a causa di numerosi infortuni, si sono rincorse le voci riguardo un suo possibile ritiro. Grazie all’amore e al sostegno della famiglia, il calciatore è poi tornato in campo. “Sono qui con grande entusiasmo per vivere quella che probabilmente sarà la mia ultima manifestazione con la Nazionale – ha dichiarato lui -. L’azzurro unisce e il nostro gruppo ne è la dimostrazione, veniamo da tanti club ma non c’è il minimo segno di rivalità”.