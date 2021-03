Lina Hurtig, la calciatrice della Juventus ha annunciato che la moglie è incinta

editato in: da

La gioia condivisa: l’attaccante della Juventus Women Lina Hurtig ha annunciato che la moglie Lisa aspetta un bambino.

La coppia sta insieme dal 2014 e nella lunga intervista video pubblicata dalla società sportiva, le due atlete hanno raccontato la loro storia d’amore dagli inizi fino ad oggi e alla bella notizia della gravidanza. “Abbiamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino più o meno lo scorso ottobre – ha raccontato Lina Hurtig – è successo tutto molto velocemente. A novembre io ero qui in Italia e lei era in Svezia. Mi ha chiamato piangendo, dicendomi che era incinta”.

Nel video l’attaccante racconta il loro incontro in Svezia, quando giocavano nella sessa squadra e l’inizio della loro storia dopo l’estate del 2014. Le due hanno anche ricordato i primi appuntamenti, fino alle nozze: “Abbiamo semplicemente deciso che volevamo sposarci”. Un matrimonio intimo a cui erano presenti loro due e i testimoni: “Non lo sapeva nessuno, nemmeno le nostre famiglie”, ha rivelato nel corso dell’intervista Lina Hurtig. La cerimonia è stata celebrata in Svezia, vicino a un lago e in mezzo ai boschi.

Poi hanno parlato della foto del loro bacio ai Mondiali di calcio in Francia nel 2019: “Ha significato molto, per molte persone – ha detto Lisa –. Ora ripensandoci per me e Lina sono stati momenti di gioia e volevamo viverli insieme”. L’attaccante della Juventus ha aggiunto: “Dopo la partita ero felicissima, ho visto Lisa in mezzo al pubblico, sono andata da lei e le ho dato un bacio. Non mi aspettavo che quella foto diventasse virale. Stavo semplicemente festeggiando assieme a mia moglie”.

E poi – naturalmente – il calcio professione che le ha fatte conoscere e di quando hanno deciso di provare ad avere un bambino: “Siamo andate in una clinica privata in Svezia e le cose sono andate molto velocemente”, ha detto Lina. L’emozione della scoperta della gravidanza è stata svelata anche da Lisa: “Due giorni prima di fare il test sentivo che stava succedendo qualcosa di strano nel mio corpo, ma non volevo pensarci troppo, perché non si sa mai”. Poi il test e la gioia: “Ho iniziato a piangere, ho chiamato Lina: Lina, siamo incinte!”.

Momenti emozionanti che la coppia ha voluto condividere nel video diffuso dalla società calcistica. A concludere l’intervista proprio la giocatrice del club torinese: “Per me stare con Lisa è la cosa più bella del mondo, una cosa naturale. Sarò felice se potrò essere un esempio per altre persone, ma non mi reputo un modello per gli altri”.