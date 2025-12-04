Lattafa Khamrah è il profumo arabeggiante, caldo e sofisticato che sfida la nicchia ma in versione low cost. Sai già a chi regalarlo per Natale?

iStock Il profumo dell'inverno è il Khamrah per Lattafa

Se stai cercando una fragranza lussuosa ma non esagerata, che infonda calore e un pizzico di seduzione senza dover spendere una fortuna, Lattafa Khamrah è la risposta definitiva. Questo Eau de Parfum da 100ml non è un’esperienza olfattiva avvolgente che sfida apertamente le creazioni di nicchia più costose.

Con un design che ricorda un bicchiere di cristallo da whisky pregiato e un liquido color ambra che promette intensità, Khamrah è diventato rapidamente un’icona per chi ama i profumi gourmand, speziati e caldi.

La piramide olfattiva di Lattafa Khamrah: un viaggio sensoriale

La composizione di Khamrah è ricca, complessa e magistralmente bilanciata.

1. L’apertura: speziata e vibrante

Appena vaporizzato, vieni investito da un abbraccio caldo e speziato.

Note di Testa: Cannella e Noce Moscata dominano l’apertura, creando un’atmosfera immediatamente accogliente e festosa. Il Bergamotto aggiunge un tocco fugace di freschezza agrumata che bilancia le spezie, impedendo al profumo di risultare pesante fin dai primi istanti.

2. Il cuore: dolcezza gourmand

Dopo qualche minuto, la magia ha inizio. Il profumo si assesta e rivela la sua anima dolce e cremosa, ma incredibilmente sofisticata.

Note di Cuore: protagonisti sono i Datteri dolci e la Pralina, che conferiscono una consistenza quasi “commestibile” e liquorosa. La Tuberosa e la Mahonia aggiungono una sfumatura floreale cremosa che rende la fragranza sensuale e mai stucchevole.

3. Il fondo: una scia indimenticabile

È qui che Khamrah vince su tutti. Il dry-down (l’asciugatura) è dove risiede la vera ricchezza.

Note di Fondo: Una base solida e lussuosa di Vaniglia e Fava di Tonka si fonde con la resinosità della Mirra, del Benzoino e dell’Ambra. Il risultato è una scia legnosa, vanigliata e profonda che rimane sulla pelle (e sui vestiti) per ore.

Quando e come indossarlo

Khamrah è una fragranza con forte personalità. Non è un profumo timido; è fatto per farsi notare. Lui è il re indiscusso dell’Autunno e dell’Inverno; infatti le sue note calde sono perfette per tagliare l’aria fredda.

Ideale per le serate fuori, una cena romantica, o indossato con un cappotto elegante, dona un’aura di mistero e classe.

Preparati psicologicamente: ti chiederanno sempre cosa indossi! È un magnete per i complimenti, spesso da perfetti sconosciuti.

Ma ciò che rende Lattafa Khamrah sbalorditivo è il rapporto qualità/prezzo. Sembra un profumo che costa quattro volte tanto infatti viene spesso paragonato a profumi di nicchia ultra-lussuosi (come Angels’ Share di Kilian, pur avendo una sua identità distinta più incentrata sui datteri), offre prestazioni da top di gamma a una frazione del costo.

Goditi tutto il giorno sulla pelle il suo profumo e per giorni interi la persistenza sui tessuti!

Ma a chi regalarlo per Natale?

Approfitta del prezzo scontato su Amazon per acquistarlo anche per amici e parenti e fare un figurone a Natale. Grazie alle sue note calde di cannella, pralina e spezie, Khamrah racchiude l’essenza stessa delle feste: è letteralmente il “Natale in bottiglia”. Ecco per chi è l’idea regalo perfetta:

Per gli amanti del lusso (low cost): la presentazione è sbalorditiva. Il flacone pesante, che ricorda un bicchiere di cristallo intagliato, arriva in una scatola rigida ed elegante. Sotto l’albero farà un figurone, sembrando un dono molto più costoso di quanto sia in realtà.

la presentazione è sbalorditiva. Il flacone pesante, che ricorda un bicchiere di cristallo intagliato, arriva in una scatola rigida ed elegante. Sotto l’albero farà un figurone, sembrando un dono molto più costoso di quanto sia in realtà. Per Lui e per Lei: essendo una fragranza totalmente unisex , è ideale sia per l’uomo che non ha paura di osare con note dolci e avvolgenti, sia per la donna che cerca un profumo di carattere, lontano dai soliti floreali leggeri.

essendo una fragranza , è ideale sia per l’uomo che non ha paura di osare con note dolci e avvolgenti, sia per la donna che cerca un profumo di carattere, lontano dai soliti floreali leggeri. Per i “gourmand lovers”: è il regalo definitivo per quell’amico o amica che adora i profumi che sanno di vaniglia, dolciumi e atmosfere accoglienti.

