Giorgio Armani, il successo attraverso foto iconiche
Re Giorgio è morto: lo stilista, rappresentante della moda italiana nel mondo, si è spento il 4 settembre. Nato l'11 luglio 1934, si trasferisce da Piacenza a Milano, dapprima studia medicina ma poi lavora alla Rinascente. In quegli anni nasce l'amore per la moda, poi l'incontro con Sergio Galeotti, suo compagno fino alla morte prematura di lui nel 1985. La data in cui tutto inizia? Il successo arriva ufficialmente nel 1978: Hollywood si innamora del Re. E dagli anni '80 a oggi, l'impero Armani è cresciuto insieme a un uomo che l'ha sempre guidato, persino arrivando a sistemare i manichini nei suoi negozi di Milano.