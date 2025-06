Scarlett Johansson e il marito in total white: coordinati (e innamorati) sul tappeto rosso

Scarlett Johansson e Colin Jost incantano in total white alla première di Jurassic World – La Rinascita: look coordinati e sorrisi da innamorati

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

IPA Scarlett Johansson, 10 look iconici della bionda più amata di Hollywood

Scarlett Johansson è tornata a brillare a New York, stavolta accanto all’uomo che da cinque anni le sta accanto nella vita reale: Colin Jost. L’occasione? La première mondiale di Jurassic World – La Rinascita, l’attesissimo nuovo capitolo della saga. E se c’erano ancora dubbi sul loro feeling, li hanno spazzati via tutti con un look perfettamente coordinato e un’intesa che si leggeva negli occhi (e nei sorrisi larghi quanto Central Park).

Scarlett Johansson e il marito: lei in Givenchy da sogno, lui in completo

Scarlett Johansson ha scelto un abito firmato Givenchy che non lasciava spazio all’indifferenza. Corsetto strutturato con delicato pizzo bianco, spalline sottili e una silhouette aderente che poi si apre in una cascata di balze chiffon color avorio: un look tra bridal contemporaneo e diva d’altri tempi, ideale per sfilare nel cuore rovente di Manhattan.

Una scelta perfetta, elegante e audace allo stesso tempo, completata da orecchini pendenti a catena scintillante e un’acconciatura sleek con coda alta che scopriva le spalle e il tatuaggio, ormai iconico.

IPA

Colin Jost non poteva che seguirla sulla stessa palette cromatica, indossando un completo bianco ghiaccio testurizzato, abbinato a una camicia senza cravatta e a un paio di sneakers immacolate. Il risultato? Sobrio, ma impeccabile. Un look volutamente rilassato, in perfetto contrasto con la formalità dell’abito della moglie, eppure perfettamente in sintonia. La dimostrazione che l’amore – anche quello fashion – è una questione di dettagli (e di sintonia visiva).

Scarlett Johansson: tra red carpet e baci “di scena” con Jonathan Bailey

Ma la serata non è stata solo una romantica uscita di coppia. Scarlett Johansson ha catalizzato l’attenzione anche per il suo (ennesimo) bacio, a dir poco infuocato, con Jonathan Bailey, collega sul set del film e ormai partner di red carpet collaudato.

Già a Londra i due avevano fatto parlare di sé, ma a New York hanno replicato, con una scena che ha fatto il giro del web. Scarlett si è avvicinata all’attore – elegantissimo in grigio chiaro – e gli ha preso il volto tra le mani per poi baciarlo sulle labbra, sotto gli occhi divertiti (e rilassati) del marito.

IPA

“Credo nel dimostrare affetto in tanti modi diversi. E se non puoi baciare i tuoi amici… la vita è troppo breve per non farlo” ha dichiarato Jonathan Bailey, che nel film interpreta il dottor Henry Loomis. Dichiaratamente omosessuale e sostenitore dei diritti LGBTQ+, Bailey ha sempre difeso con fierezza la libertà di espressione, anche sul tappeto rosso. E in questa amicizia con Scarlett – fatta di sorrisi, carezze e complicità palpabile – non c’è niente che stoni.

Tra un bacio cinematografico e un sorriso condiviso col marito, Scarlett Johansson ha raccontato anche qualcosa della sua vita personale. Durante la promozione del film, ha spiegato di aver portato sul set – girato in parte durante l’estate – anche i suoi due figli: Cosmo, 3 anni, nato dal matrimonio con Colin, e Rose, 10 anni, avuta dal precedente compagno Romain Dauriac. “Quando è estate e tutti sono in vacanza, posso portarli con me. È divertente e crea bei ricordi” ha raccontato.