Ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema da giovanissima, è diventata una delle muse di Woody Allen e nel tempo si è anche guadagnata lo scettro di Scarlett Johansson - che compie 39 anni il 22 novembre 2023 -è una delle attrici più amate di Hollywood, una Venere dalle morbide curve che sa come esaltare con uno stile mai scontato. Lo ha dimostrato, tra gli ultimi eventi, in occasione del Festival di Cannes 2023 dove ha sfoggiato per l'occasione un: un look da diva d'altri tempi con quel tocco di originalità, che non guasta mai.