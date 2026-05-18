La Ruota della Fortuna, è Seconda Chance. Ma la partita finisce male: “Agghiacciante”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna dà appuntamento al suo pubblico anche di domenica sera. Il 17 maggio Gerry Scotti e Samira Lui hanno accolto di nuovo in studio tre concorrenti che avevano già dato prova del loro talento, anche se la loro avventura nel gioco non era stata tra le più fortunate.

È la “Seconda Chance”, che ha permesso di rivedere Ilaria, arredatrice di Seregno, che aveva giocato a ottobre, ma ha poi perso tutto alla fine a causa di una “Bancarotta” sul finale che l’ha fatta arrivare ultima; Ettore, insegnante di scienze motorie e preparatore atletico nel tennis; e Arianna, studentessa di Verona laureata in Giurisprudenza con l’obiettivo di diventare insegnante di diritto.

La Ruota della Fortuna, manche (s)fortunata per Arianna

La partita del 17 maggio parte con la “Ruota del tempo”: ad aggiudicarsi il premio del primo tabellone della serata è Ettore, che conquista i suoi primi 1.000 euro. Ma la serata volge subito a favore di Arianna: la studentessa di Verona conquista un bel montepremi con il “Round Musicale” a tema “Grease”, lasciandosi dietro gli altri due concorrenti con ben 10.400 euro.

Come sempre Gerry Scotti ne approfitta per raccontare un aneddoto e fare uno scambio di battute con il suo braccio destro: “Pensa, Samira, quando è uscito il film avevo 22 anni, avevo ancora i capelli e ho provato la brillantina di mio papà”. Pronta la replica di lei: “Che bei tempi! Sarà stata quella brillantina?”, dice riferendosi alla perdita dei capelli del conduttore. “Fino ad allora vedevo quella boccettina, ma non sapevo a cosa servisse, poi quando è uscito il film. Vedi dove li ho persi? Con il ciuffone, alla You Understand”.

La manche de “Il Regno degli animali” si rivela particolarmente sfortunata per Arianna, che con la bancarotta perde il suo bel tesoretto. A dare la soluzione è Ilaria, che ottiene 3.800 euro, sufficienti per balzare in testa sugli altri due concorrenti.

A sorpresa, in questa serata speciale, torna il “Cruciruota”, un grande classico de La Ruota della Fortuna, a tema “Navigando”. Anche questa volta la risposta giusta la dà l’arredatrice di Seregno, che si aggiudica ben 11.800 euro alla fine della manche, staccandosi dai suoi due avversari.

La partita finisce male per Ilaria (e Gerry si dispera)

Anche la partita della “Seconda Chance” prevede il “Triplete”: la distanza tra i concorrenti si accorcia, perché Ettore indovina il tabellone a tema “Liguria”. L’insegnante di tennis guadagna 5.000 euro, salendo così a 6.000 e insidiando Ilaria, mentre Arianna rimane con un pugno di mosche in mano.

La partita si chiude come sempre con “L’Ultimo Round”, che stabilirà chi vincerà la puntata: il tema è “Che fastidio!”. A dare l’ultima soluzione è Arianna, che arriva a 4.400 euro: la cifra purtroppo non è abbastanza per scalzare l’avversaria Ilaria, che diventa la campionessa della serata con i suoi 11.800 euro.

Non manca “La Ruota delle Meraviglie”, con tre frasi a tema “X”, che permette di incrementare il montepremi. E in caso di en plein potrebbe avere la possibilità di tornare in gara nelle puntate tradizionali. La ragazza riesce a indovinare solo la seconda frase, guadagnandosi una sola busta verde.

Come di consueto Scotti svela i contenuti della busta numero 1, dove ci sono solo 100 euro; la seconda contiene 10 mila euro, e riesce ad arrivare a 21.800 euro. Nell’ultima busta – con una frase riferita alla celebre serie anni Novanta X Files – la cifra era importante: “Agghiacciante telefilm, agghiacciante anche la busta, non ci crederete, ma è meglio che ci crediate: ci sono 200.000 euro”.