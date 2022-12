“Le Iene”, perché Belen Rodriguez e Teo Mammucari potrebbero non tornare

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

La coppia Teo Mammucari e Belen Rodriguez potrebbe non essere riconfermata per il prossimo anno a Le Iene. Il feeling tra i due conduttori c’è, ma forse non è abbastanza per convincere i vertici Mediaset. Un’indiscrezione, infatti, ha posto l’accento su una possibile sostituzione, che tuttavia non avverrà a breve. Almeno per il momento, ma per il prossimo anno tutto è possibile.

Le Iene, il destino di Belen Rodriguez e Teo Mammucari

Nella rubrica A lume di Candela di Giuseppe Candela per Dagospia non è passata inosservata una indiscrezione in particolare: “A inizio 2023 Belen Rodriguez e Teo Mammucari torneranno alla conduzione de Le Iene“, si legge sul portale di Roberto D’Agostino. Tuttavia, la riconferma del duo non è stata così scontata, tutt’altro, perché ci sarebbero stati dei dubbi a riguardo.

“Eppure, nei corridoi di Cologno Monzese, qualcuno ipotizzava cambiamenti improvvisi, accennando anche al nome di Enrico Papi“. Quest’ultimo, che per il momento non è più popolare come un tempo in televisione, è stato anche al centro di una fake news. “Per ora la coppia Belen-Mammucari andrà avanti, la prossima stagione si vedrà“. Ed è proprio quest’ultima frase che fa riflettere.

Le Iene, perché Belen Rodriguez e Teo Mammucari potrebbero essere sostituiti

Belen Rodriguez e Teo Mammucari hanno portato un pizzico di ironia pungente sul palco de Le Iene, uno dei programmi di punta di Mediaset e di Italia 1. Non sono mancate gag divertenti e momenti leggeri, ma non solo: hanno anche saputo alternare leggerezza a serietà, senza osare troppo. Forse è proprio per questo che si pensa a un ricambio per il prossimo anno?

Per il momento non c’è nessuna sostituzione imminente. Ma non è detto che questa situazione possa durare. Il duo non è stato scelto “per caso”: proprio Mammucari ha ammesso di aver desiderato la Rodriguez al suo fianco alla conduzione di un programma pungente e di interesse come Le Iene. E, per la prima edizione, secondo Mammucari, “Maria Belen” è stata impeccabile, senza sbavature.

Il successo di Belen Rodriguez a Le Iene

D’altro canto, per la Rodriguez poter condure lo show ha significato molto: ha realizzato il sogno di una vita. “Per me ha tutte le qualità per fare bene: Le Iene è una realtà completamente diversa da quelle che ha affrontato prima, ma avrà tutto il tempo per ambientarsi”, aveva detto Mammucari. E così è stato, sebbene un inizio non propriamente brillante.

L’indiscrezione di Giuseppe Candela tuttavia ha riacceso i riflettori su alcune notizie: in realtà, la Rodriguez avrebbe dovuto essere sostituita già in questa edizione. In molti hanno attribuito il successo del duo a Mammucari, che è riuscito a condurre senza problemi, mascherando così le difficoltà di Belen. Naturalmente, per il momento, sono solo ipotesi.

Certo, sarebbe un vero peccato, perché in realtà tanti spettatori hanno trovato azzeccata questa accoppiata. Del resto Mammucari e la Rodriguez sono già abituati a lavorare insieme per Tu Sì Que Vales. Pertanto, non sorprende la sinergia: il duo è equilibrato, e questa è una caratteristica che piace molto, da sempre.