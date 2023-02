I look più belli dei Bafta

Il red carpet dei Bafta (British Academy of Film and Television Arts) ha sempre dato grandi soddisfazioni agli amanti del fashion e del cinema, così come dei royal, dal momento in cui è tra gli eventi preferiti da Kate Middleton, la Principessa del Galles. I Bafta 2023 vanno in scena il 19 febbraio, e per l'occasione vogliamo ripercorrere i look più belli e iconici di sempre. Una carrellata di foto ad alta seduzione: lo stile di Angelina Jolie, Lily-Rose Depp, Penelope Cruz e ovviamente della moglie del Principe William.