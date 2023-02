Letizia di Spagna contestata: la controversa giacca in pelle di 6 anni fa

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna, la passione per gli abiti in pelle

Letizia di Spagna conclude la settimana di lavoro inaugurando a Madrid la mostra Sorolla a través de la luz. Al suo fianco c’è il marito Felipe, ma gli sguardi sono tutti per la Reina che sembra aver riscoperto il rosso, proponendo una giacca in pelle di Carolina Herrera di 6 anni fa, che ha scatenato un acceso dibattito.

Letizia di Spagna, passione rossa

Dopo essersi innamorata del rosa, indimenticabile la maxi gonna copiata da Rania di Giordania, Letizia di Spagna sembra essere tornata al suo primo amore, il rosso, elemento distintivo da sempre del suo guardaroba dove sono presenti capi di diverse sfumature dal fuoco al granata, passando per il corallo fino al quasi bordeaux. E insieme al rosso Donna Letizia recupera la pelle. È nota la passione della Reina per nappa e pellami. Anche in questo caso possiede di tutto, pantaloni, gonne, giacche, abiti e via discorrendo.

Dopo il viaggio in Angola, per citare il titolo di un celebre romanzo “niente di nuovo sul fronte occidentale”. Nel senso che la Reina ci ripropone il solito look impeccabile, ma già visto e anche di recente.

Infatti, la Reina ha indossato per l’inaugurazione della mostra un abito low cost, in maglia nera, di Mango, a girocollo, maniche lunghe e gonna svasata, con cui ha debuttato lo scorso anno. Per dare forma al modello ed esaltare la silhouette, ha utilizzato la cintura alta in pelle rossa di Moel, anch’essa riciclata, le décolleté in suede con punta in rettile e clutch coordinata, entrambe di Magrit. Anche gli orecchini pendente con brillanti e rubini di Gold e Roses non sono nuovi e sono un inno al rosso.

Letizia di Spagna, la giacca in pelle contestata

Pezzo forte del look è indubbiamente la giacca in pelle rosso scuro di Carolina Herrera che appartiene al guardaroba della Reina dal 2017, dunque ha 6 anni, ed è stata indossa in almeno quattro occasioni. Le prime due nel maggio e nel giugno del 2017 quando l’ha abbinata a una gonna bianca a tubino di Hugo Boss e a un paio di pantaloni bianchi.

La giacca con peplo e bottoni in pelle ton sur ton ha destato però non poche critiche sui social. Infatti, non tutti l’apprezzano. C’è chi sostiene che fosse utilizzabile solo una volta; altri invece la trovano semplicemente brutta e totalmente inadatta all’abito basic di Mango; altri ancora la apprezzano ma riconoscono che è stata utilizzata in troppi eventi. Infine c’è chi prova ad arginare le critiche spostando l’attenzione sulla cravatta “brutta” del Re.

In ogni caso per quanto l’outfit di Donna Letizia sia ineccepibile e lei è incantevole, non riesce e a convincere del tutto. Infatti, ha un che di già visto e non perché ha riciclato ogni singolo elemento di quel look ma perché lo stile e il mood sono identici alla mise che ha sfoggiato il giorno prima dove protagonisti sono sempre il rosso e la pelle grazie ai pantaloni carrot di Hugo Boss. Ancora una volta dunque la moglie di Felipe non è all’altezza della sua fama e annoia per mancanza di originalità.