Letizia di Spagna gioca con le trasparenze in Corea e svela la sua ossessione

Letizia di Spagna in Oriente, i look floreali

Letizia di Spagna e il marito Felipe sono impegnati in un viaggio di Stato nella Repubblica di Corea e il tour diventa l’occasione per la Sovrana di sfoggiare look da favola.

Così per la cena di gala col Presidente coreano Moon Jae-in, e la First Lady Kim Jung-sook, Letizia incanta giocando con le trasparenze. L’ex giornalista indossa un lungo abito color crema con delicati ricami floreali neri e rosa che mostra le spalle grazie al tulle trasparente che le riveste. Un tocco di seduzione che non rinuncia alla raffinatezza. Il vestito è firmato da Temperley London, uno dei brand preferiti da Kate Middleton.

La Regina lo abbina a delle scarpe in plexiglass del marchio cult, Manolo Blahnik. Orecchini e bracciale, tempestati di rubini, appartengono a Donna Sofia. Letizia porta i capelli raccolti in un morbido messy bun, tanto amato da Meghan Markle, e un sapiente make up che esalta lo sguardo ma dà alle labbra un effetto nude.

Invece per la visita alla Casa Blu, Letizia ha sapientemente scelto un abito sui toni blu riciclato, a stampa floreale con gonna a palloncino, firmato Carolina Herrera, uno dei brand che predilige.

I fiori li ritroviamo anche nel look da favola che la Regina ha sfoggiato alla cena di gala in onore del nuovo imperatore giapponese. Letizia ha oscurato tutte le teste coronate con lo splendido abito rosa principesco, ricamato con fiori bianchi, sempre di Carolina Herrera. Durante la serata, Felipe ha compiuto un tenero gesto per sua moglie. Durante lo scambio di saluti con gli ospiti, per un attimo ha tenuto la clutch di Letizia impegnata tra le altre cose a reggere la gonna del vestito, troppo ampia. Un dettaglio quello del Re che non è passato inosservato ed è diventato virale sui social.

Ma i veri protagonisti di questo tour asiatico sono i fiori. Infatti Letizia li ha sfoggiati, deludendo, nel look che ha indossato durante l’intronazione del nuovo imperatore giapponese. La moglie di Felipe ha quindi rivelato in questo viaggio la sua ossessione segreta in fatto di stile: il tema floreale. A parte il tubino bianco portato al suo arrivo in Corea, tutti gli outfit di Donna Letizia si richiamano al dettaglio vegetale. Riesce a inserirli anche nel pizzo della camicia di seta bianca che però abbina a una delle sue aggressive longuette in pelle.