Letizia di Spagna in Giappone esagera col look floreale e delude

Letizia di Spagna a disagio, l’abito floreale delude

Letizia di Spagna e il marito Felipe sono presenti alla cerimonia di intronizzazione del nuovo imperatore giapponese Naruhito. Per l’occasione la Regina spagnola ha sfoggiato un look floreale che non è assolutamente all’altezza del suo stile minimal ed elegante.

Letizia ha infatti scelto un lungo abito in seta verde a fantasia con grandi fiori rosa e fucsia, già di per sé molto vistoso e carico, firmato Matilde Cano. In vita un alta cintura, tiene salda la fascia d’ordinanza. A completare l’outfit, nell’insieme insolitamente pacchiano, un cerchietto largo rosa di Nana Golmar che fa le veci del diadema, ma non le dona, una clutch rosa di Carolina Herrera, e dei preziosi orecchini con smeraldi e diamanti montati su platino.

Un trionfo dell’eccesso per colori e fantasia. Davvero uno scivolone di stile che lascia attoniti considerando le mise sobrie e raffinate cui ci ha abituato Letizia. La stampa spagnola non ha risparmiato le critiche alla sua Regina il cui look viene paragonato a una tenda. D’altro canto, come spiega El Mundo, il cambiamento di stile dell’ex giornalista si giustifica dal suo intento di venire incontro alla tradizione e al gusto orientale dove i completi scuri di Hugo Boss o i pizzi di Verela sarebbero stati fuori luogo.

Letizia risplende anche in un outfit che proprio non le appartiene. E il suo disagio si percepisce quando la Regina durante la cerimonia smette di sorridere. All’evento hanno partecipato molte teste coronate d’Europa, tra cui il Principe Alberto di Monaco senza la moglie Charlene, la Principessa Victoria di Svezia, la Regina Maxima d’Olanda, la Regina Mathilde e il Re Filippo del Belgio, i Principi di Danimarca, Carlo d’Inghilterra senza Camilla, forse per presidiare alla situazione di crisi scatenata da Harry e Meghan Markle.